La subasta de los bienes de Maradona: ahora piden que se suspenda y que Gianinna se haga cargo de los gastos

Diego Junior, Jana, Dieguito Fernando, Dalma y Gianinna, los herederos de Maradona.

Un documento firmado por los abogados de los cinco herederos de Diego Maradona llegó en las últimas semanas a manos de la jueza que lleva adelante el expediente de la sucesión. En ese oficio se solicitaba el permiso para realizar la subasta de dos inmuebles, tres automóviles y varios objetos que están guardados en dos bauleras en la localidad de Beccar. Aunque todavía no hay una resolución en la Justicia, la batalla ahora es por dirimir cuáles de esos objetos que pertenecieron al Diez entrarían en el supuesto remate. En paralelo, Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, solicitó que se suspenda el proceso de subasta y que sea Gianinna Maradona la que se haga cargo de pagar el alquiler de las bauleras y los costos de mantenimiento de las casas y los autos.

Según pudo reconstruir Infobae de distintas fuentes ligadas a la cuestión, la idea de subastar las dos propiedades y los tres autos que tenía a su nombre Diego surgió del administrador de la herencia, Sebastián Baglietto. Él fue quien llevo la propuesta a los herederos y promocionó que se realice el pedido ante la jueza. Vale aclarar que, por orden de la magistrada, el dinero y todos los bienes de Maradona están imposibilitados de ser usados por seis meses debido al reclamo que hizo una joven llamada Eugenia Mailen Laprovittola, que dice ser hija no reconocida del Diez.

“El tema de la subasta se origina debido a que tanto las propiedades como los autos generan gastos de mantenimiento que deberían cubrir los herederos de su bolsillo, ya que la plata de la sucesión esta inmovilizada, por lo que se prefirió de común acuerdo entre todos que se vendan esos bienes para que no acumulen deuda”, explica una fuente con acceso al expediente.

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando.

Los bienes que entrarían en remate serían la mítica casa de Villa Devoto, ubicada en Cantilo 4451, en la que hasta hace poco vivían algunas de las hermanas de Diego, y un departamento en Mar del Plata. En cuanto a los autos, se cuentan una camioneta Mercedes Benz y dos BMW, uno de ellos tiene dibujada la firma del Diez en el parabrisas y fue uno de los últimos que utilizó.

El problema llegó en la letra chica. Es que además se consignó por escrito que se venderían objetos “a designar”, que están guardados en dos bauleras en Beccar. Ese punto dejó librada a la interpretación de cada hijo cuales eran las cosas de Diego que se iban a sumar a la subasta, lo que dio pie a una nueva batalla de la guerra por la herencia de Maradona.

Tal como contó Infobae, desde una de las parte explicaron que entrarían en la subasta objetos personales de Diego de un valor incalculable como la carta que Fidel Castro le escribió y firmó, una camiseta de Hristo Stoichkov del Barcelona dedicada a al Diez, el balón de platino que FIFA le entregó a las leyendas del fútbol, una camiseta de Boca firmada por todo el plantel, dos remeras del Kun Agüero en el Manchester City firmadas, entre otros.

La carta de Fidel Castro a Maradona.

Del otro lado, allegados a la estrategia legal de Dalma y Gianinna aseguran que de palabra se acordó que los elementos “a designar” que se subastarían serían aquellos que no tuvieran una ligación sentimental como por ejemplo máquinas de correr, una escaladora y demás artículos que ocupan muchos espacio en las dos bauleras, con el objetivo de quedarse sólo con una y reducir los gastos de alquiler.

Luego de la nota publicada por este medio donde se detallaban los objetos según la visión de una de las partes, comenzaron las conversaciones por lo bajo entre los abogados para intentar solucionar ese punto. Las negociaciones subterráneas empezaron a fluir hasta que llegaron los tweets de Gianinna Maradona que rompieron con la tensa calma.

Ambos fueron mensajes directos a sus hermanos. “Si fuese por mí no vendería ni subastaría nada de mi papá. Sin embargo, lo que yo sienta o piense lamentablemente los demás se lo pasan por el orto. Nadie quiere reunirse, nadie quiere hablar por privado. Solo necesitan estar en la televisión diciendo boludeces”, dijo en el primero, manifestando su desconecto con la situación. En el segundo, completó su idea: “Ojalá puedan y quieran firmar para poder hacerle el memorial que él se merece, aunque no sea redituable en guita. No todo pasa por eso, muchachos. Él se merece que todos puedan ir a dejarle una flor. Él ese merece todo. ¡Ojalá todos los comprendan!”

Gianinna Maradona manifestó su desacuerdo

Aunque la jueza Luciana Tedesco del Rivero, del juzgado Civil y Comercial N°20 de La Plata, aún no definió si autoriza a que se realice el remate, el abogado que representa Dieguito Fernando, Mario Baudry, realizó una dura presentación en la que pide que se suspenda la subasta, a pesar de que fue uno de los firmantes del documento donde se la solicitaba. Además, apunta directamente contra Gianinna.

En los próximos días la jueza deberá expedirse con respecto al remate. En caso de que lo acepte el foco estará puesto nuevamente en las negociaciones para saber qué elementos que pertenecieron a Diego se rematarán. Las posiciones están sumamente enfrentadas y nadie quiere ceder.

