Los hijos de Maradona piden no pagar el impuesto a la riqueza hasta que se defina cuál es la verdadera herencia y apuntan contra Matías Morla

“Le pido a Dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis se necesita de la ayuda de los que más tenemos. Yo perdí́ a mi cuñado por COVID, y sé lo que es no poder despedir a un ser querido. Yo sé lo que es no tener para comer. Por eso estoy a su disposición, presi Alberto Fernández. ¡Vamos, Argentina!”, dijo Diego Armando Maradona, el 1° de septiembre de 2020, dos meses antes de morir.

La frase llegaba en el punto álgido del debate por el incipiente proyecto del gobierno para crear un impuesto a las grandes fortunas que meses más tarde se convertiría en ley, Diego Maradona posteaba desde su cuenta de Instagram este mensaje en apoyo a la iniciativa presidencial y mostraba sus intenciones de pagar si le correspondía. Sin embargo, casi 9 meses después sus herederos se presentaron en la Justicia con un recurso de amparo para evitar abonar el impuesto. En un escrito al que pudo acceder Infobae señalan que el culpable de la situación es Matías Morla porque no les brindó la información de las cuentas bancarias.

Los abogados de la AFIP se presentaron hace dos meses en el expediente de la sucesión que se tramita en un juzgado de La Plata e intimaron a los cinco herederos de Maradona a que paguen el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Según los registros del ente recaudador, por los datos consignados en su última declaración jurada del 2019 el Diez estaba alcanzado para pagar el impuesto, principalmente por el dinero que poseía en sus cuentas en el exterior. Esa declaración jurada fue confeccionada por Andrea Trimarchi, contadora cercana a Matías Morla.

A pesar de esto, los cinco herederos se presentaron en el Juzgado N° 3 del fuero en lo contencioso administrativo para solicitar un recurso de amparo para que se los exima de pagar el impuesto y que dio inicio al expediente rubricado “Sucesión de Maradona Diego Armando y otros c/en-afip-ley 27605 s/proceso de conocimiento”. En los argumentos que presentaron para no abonar apuntan directamente a Morla.

“Los herederos NO contamos con la documentación ni elementos suficientes para establecer a ciencia cierta si hoy por hoy corresponde o no el pago del mal llamado “aporte extraordinario”, ya que ni el ex apoderado del causante (Dr. Matias Edgardo Morla) ni la contadora pública Dra. Andrea Trimachi, pese a haber sido fehacientemente intimados, jamás nos han suministrado la documentación respaldatoria para determinar la composición e integración cierta del activo sucesorio ni tampoco nos han facilitado las claves de acceso a las presuntas cuentas bancarias”, explican los hijos en el documento que fue presentado el 20 de mayo en la Justicia.

Además en el mismo escrito, que lleva la firma de todos los abogados representantes, se solicita “litigar sin gastos”, es decir que pidieron un beneficio para no pagar la tasa de justicia que se pide al presentar este tipo de amparos. La justificación para este punto es que no pueden acceder a los bienes de la herencia por un plazo de 6 meses por una disposición de la jueza platense Luciana Tedesco de del Rivero a raíz de la presentación en la causa de Eugenia Mailén Laprovittola, que dice ser una hija no reconocida de Maradona.

Sin embargo, allegados a Dalma y Gianinna aseguraron a este medio que, al menos, la idea de ellas dos es la de pagar el impuesto cuando conozcan el total del dinero que Diego tienen en el exterior. Esa recomendación habría llegado también por parte de Sebastián Baglietto, el administrador de la sucesión.

La división y las diferencias entre los hijos de Maradona y Morla se manifiestan en todos los aspectos. El abogado del ex apoderado de Diego, Mauricio D’Alessandro, niega que se hayan guardado la información bancaria del Diez. “Desde diciembre de 2020 entregamos toda la información y especialmente la clave fiscal de Maradona. El impuesto a la riqueza se paga sobre los bienes informados a diciembre de 2019 por lo que todo lo que tenía Diego está en su declaración jurada. Lo mismo sucede con las cuentas en el exterior. Desde esa fecha que tienen los números, las claves y los nombres de los oficiales de cuenta”, afirmó.

Esta presentación en la Justicia surge en medio de la disputa por la subasta que pactaron los herederos a través de sus abogados pero que ahora quedó cuestionada por las declaraciones de Gianinna Maradona. En ese caso la jueza de La Plata, que lleva adelante la causa de la herencia, será la que decida si se puede llevar adelante ese acto que fue ideado y solicitado por Baglietto.

De esta manera los hijos de Maradona se suman a la lista de más de 280 personas que se presentaron en la Justicia para evitar pagar el impuesto a las grandes fortunas aunque sin cuestionar la constitucionalidad de la ley como la mayoría sino que con argumentos diferentes.

