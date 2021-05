Video: un hombre baleó en la cara al novio de su ex pareja en Rafael Castillo tras una feroz historia de violencia

Video: así fue el ataque en Rafael Castillo.

La escena parece la de un robo de los tantos que hay en el Conurbano, pero nada tiene que ver con un asalto. Un hombre se cuelga de la ventanilla de un auto en movimiento, forcejea con el conductor hasta que toma un revolver y le tira en la cara para luego huir. Toda la secuencia, ocurrida en Rafael Castillo en la madrugada del lunes, queda registrada en un video filmado por un transeúnte. Se trata en realidad de un capítulo más, casi fatal, de una historia de celos enfermizos y ataques sistemáticos por parte del tirador, buscado ahora intensamente por la Policía Bonaerense. La víctima: el actual novio de su ex mujer.

Carlos David Rodríguez, albañil de 47 años, recibió un disparo en la cara que luego impactó en su brazo. En dos años, según fuentes que conocen directamente el caso, ya recibió cuatro de estos ataques que incluyeron golpizas y balaceras contra su casa.

Apenas comenzaba la noche del domingo cuando Rodríguez circulaba por la calle Pedro Ferre de Rafael Castillo junto a su novia Verónica cuando escucharon la frenada repentina de un Citroën C3 que pasaba por la mano de enfrente. Inmediatamente reconocieron el vehículo y supusieron lo que vendría. Juan Delgado, ex pareja de Verónica y padre de su hijita, se bajó y fue directamente a atacar el vehículo.

En pocos segundos se dio una discusión verbal, un forcejeo y finalmente un disparo por parte de Delgado con un revolver calibre 38 que impactó primero en la parte inferior del maxilar de la cara de la víctima y luego siguió su trayectoria para terminar en el brazo derecho con orificio de salida. El video, grabado por los ocupantes del auto que quedó detrás, fue analizado y forma parte de la causa que se inició y sigue el fiscal Fernando Quiroga de la UFI N° 11 de La Matanza.

Según amigos de la pareja, este fue el cuarto ataque que reciben en dos años. “Delgado está obsesionado con ellos. Sobre todo con él. No los deja vivir de los celos que le tiene. Ya hicieron varias denuncias pero nadie les da bola. El tema es que el tipo va a seguir hasta que lo atrapen. La custodia compartida de la nena es también un problema”, explica un vecino que conoce la situación.

El primer hecho de violencia se dio cuando Rodríguez se dirigía caminando a una casa para realizar un trabajo de albañilería y fue interceptado por Delgado que primero lo empujó contra una pared y luego comenzó a golpearlo. Tenía una manopla que le sirvió como arma para desfigurarlo. Según los padres de la víctima, se hizo la denuncia correspondiente pero “nadie hizo nada”.

El año pasado se registraron dos hechos aún más graves. Un fin de semana por la tarde, cuando Carlos, Verónica y su hija estaban en su casa, también en Rafael Castillo, escucharon detonaciones. Debieron arrojarse al piso. Cuando todo se calmó salieron a la puerta y vieron el frente de la vivienda con al menos 8 impactos de bala que la Policía estimó que se trataba de un revolver calibre 38. No dudaron en adjudicarle el ataque a Delgado.

Pocos meses después se dio una situación parecida. Rodríguez estaba sentado en al puerta de su casa cuando un auto paro en frente. No reconoció el vehículo pero si a quien se asomó de la ventanilla del acompañante. Era Delgado con otro revolver que directamente le tiro a matar. Carlos Rodríguez alcanzó a tirarse al piso y salvó su vida. El disparo quedó incrustado en una pared.

Tanto la familia de las víctimas como los vecinos aseguran que ante cada uno de los ataques se llamó al 911 y se hizo la denuncia correspondiente. “En el barrio todos tenemos miedo. Es un tipo que anda suelto con un arma y dispuesto a todo. No vive muy lejos de acá pero cuando la policía fue a buscarlo obvio que no estaba. No se le conoce ningún trabajo. Siempre se lo relacionó con la venta de droga a los pibes de la calle”, señala un vecino.

Rodríguez fue derivado al hospital Paroissien donde ingresó sin riesgo de muerte y luego de algunas curaciones ya fue dado de alta. Mientras tanto la Policía busca a Delgado por la zona: no creen que se haya ido muy lejos.

Por su parte, los padres de la víctima, de 70 y 72 años, ruegan lo atrapen cuanto antes: “Tenemos miedo de verdad porque no se va a detener, eso ya quedó más que claro”. No creen que su hijo pueda tener la suerte de salvarse muchas veces más.

SEGUIR LEYENDO: