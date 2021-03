Detuvieron al delincuente que atropelló al jugador de Chacarita con un auto robado y lo dejó al borde de la muerte: hay otros 2 prófugos

Rodrigo Gramajo en plena jugada: hoy pelea por su vida (Chacarita Juniors)

El domingo por la noche, Rodrigo Ezequiel Gramajo, de 19 años, jugador de la Cuarta División de Chacarita, fue atropellado en la esquina de El Parque y Río IV de Pablo Podestá mientras viajaba a bordo de su moto tras dejar a su novia en su casa. Un Chevrolet Onix lo impactó de lleno, causándole un severo traumatismo de cráneo. Del vehículo descendieron al menos dos personas que huyeron, el conductor quedó detrás, lo vieron esperar la ambulancia y hablar con los policías del patrullero de la Policía Bonaerense. Toda la secuencia fue filmada por cámaras de seguridad.

El conductor, identificado como Alan Emanuel Pérez, no quedó detenido de inmediato por las lesiones provocadas, aunque identificado e imputado en la causa. El auto también resultó sospechoso: era robado, se lo habían llevado ese mismo día un grupo de ladrones en moto en la zona de Moreno-General Rodríguez. Sin embargo, no fue detenido de inmediato por el robo. El pedido de secuestro todavía no había sido cargado en el sistema.

Se le formaron dos nuevas causas a Pérez mientras sus dos cómplices siguen sueltos: por lesiones en la UFI N°4 de San Martín y encubrimiento en la UFI N°7, al manejar el auto robado.

Ayer por la medianoche, según confirmaron fuentes policiales, Pérez fue detenido por la Comisaría 11° de Remedios de Escalada de la Policía Bonaerense: la Justicia lo vinculó finalmente al robo del Chevrolet y al robo de otro vehículo más antes del accidente que hirió gravemente a Gramajo.

Video: así atropellaron a Gramajo.

Pérez, irónicamente, esperaba su turno para ser indagado hoy, supuestamente a derecho en las causas y en compañía de su familia. Sin embargo, Policía Científica analizó anoche el vehículo tras la aprehensión: encontró otras patentes bajo las alfombras. Quedaron mochilas dentro del auto, con elementos de un robo previo que no era el robo en Moreno.

“De haberse hecho una revisión profunda del auto, hubieran encontrado esto en el momento y hubiese quedado detenido de entrada”, explica una alta fuente judicial sobre la situación de Pérez.

Alan Emanuel Pérez, el detenido.

El sospechoso será indagado hoy. Ayer por la tarde, familiares y amigos de Rodrigo Gramajo marcharon pidiendo que se esclarezca el episodio. A su vez, el club Chacarita donde el joven de 19 años se desempeña como volante central, se puso a disposición de la familia.

“¡FUERZA RODRIGO! Chacarita Juniors se pone a disposición de la familia y le desea pronta recuperación a Rodrigo Ezequiel Gramajo, de 19 años, quien se encuentra internado en grave estado luego de sufrir un accidente vial”, publicó el Funebrero en su cuenta de Twitter.

Sobre las lesiones que sufrió el joven de 19 años, precisó: “Tiene fractura de rotula porque su golpe principal fue en la cabeza. No llevaba casco. Toda la familia siempre le decíamos que lleve casco. Sabemos que hoy en día los jóvenes no hacen caso. Más allá de eso, sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza y en la nuca. Apenas ingresó al Carrillo nos informaron que tenía inflamación craneal. Le hicieron un cateter en principio para ver cómo estaba la inflamación y nos dijeron que tenían que operarlo debido a su estado. Hay que espera las 72 horas que dijeron”, aseguró Natalia, su tía.

