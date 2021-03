La brutal venganza del ladrón “Tyson” de Berazategui: apuñaló en el cuello al hermano del hombre que lo denunció en Facebook

"Tyson", el sospechoso del violento ataque.

El sábado pasado, J.R.L., un vecino de Berazategui de 46 años, llegó como pudo hasta el portón de la casa de su hermana y su cuñado con una herida profunda en el cuello y cubierto completamente de sangre. Apenas pudo explicar lo que pasó. Logró balbucear una frase con la que dejó en claro que conocía al agresor: “Tyson me cortó, me cortó a traición” , le dijo el hombre a su cuñado mientras lo trasladaba hasta el Hospital Evita Pueblo.

Hoy, la víctima permanece internada estable, aunque en grave estado y con la tráquea seriamente comprometida. El dato brindado por el hombre a su familia poco antes de perder el conocimiento les permitió de entrada entender que el brutal ataque no fue un hecho de inseguridad sino una venganza. Según revelaron fuentes de la investigación a Infobae, el verdadero nombre de “Tyson” es Sebastián Rocha, un joven ladrón muy conocido en su zona, Barrio Marítimo, que decidió atacar a J.R.L. en represalia porque su hermano lo había denunciado en las redes sociales por dos robos perpetrados contra la familia en las últimas dos semanas . El primero ocurrió el pasado 16 de marzo y el otro el 24, sólo ocho días después.

De acuerdo a información de la causa investigada por la UFI N°1 de Berazategui del fiscal Daniel Ichazo, “Tyson” ingresó a las casas de J.R.L. y a la de su padre, ambas ubicadas sobre el mismo terreno de la calle 5 al 3400, y las asaltó en compañía de un cómplice. Se llevaron celulares, una pava eléctrica, zapatillas y una garrafa. La familia sólo hizo la denuncia del segundo robo. Fue después de que una de la hermanas de J.R.L llegó a identificar a Rocha dentro de la casa mientras concretaba su plan. Al ver que estaba armado, la mujer decidió no hacer nada y esperar a que se fuera. Sin embargo, el hecho de que hayan sido víctimas de dos episodios en un corto período del tiempo, hicieron que la familia apelara a las redes sociales para denunciar al presunto ladrón sin siquiera imaginar el salvaje desenlace.

Al ver su cara viralizada entre los vecinos, Rocha supuestamente decidió el pasado sábado acercarse hasta el predio de la calle 5 hacia las 22 y comenzar a golpear las rejas con el cuchillo con la intención de amedrentarlos con el ruido del arma con el metal del portón. Fue en ese momento que J.R.L. llegó. Dobló por las esquina y se encontró de frente con Rocha, quien en cuestión de segundos le propinó un corte en el cuello y luego se dio a la fuga sin llevarse nada. Esta vez su objetivo era lastimar y no robar.

“Mi hermano venía llegando justo a la casa y los vio de frente. Ni los enfrentó y le cortaron el cuello y los brazos. Después llegó hasta mi casa, que estamos en la misma cuadra, cubierto de sangre, nos dijo que había sido “Tyson” y mi marido lo agarró y lo llevó en al hospital. Sólo sé que en el auto lo ultimo que llegó a decir fue la palabra ‘Tyson’”. Eso nos permitió saber que fue él”, dijo L., la hermana de la víctima en diálogo con Infobae.

“Mi otro hermano, el menor, fue el que lo escrachó en Facebook a Rocha y él vino a vengarse con el primero que se encontrara y el primero fue J.. Tuvo la mala suerte de haber sido él pero Tyson iba contra cualquiera. Y lo hizo porque dimos a conocer que él había sido el que entró a la casa a robar dos veces. Entró armado con armas tumberas. La primera vez no hicimos las denuncia pero sabemos que fue él. Muchos vecinos del barrio se acercaron a decirnos que lo vieron a Rocha con otro cómplice pero no me atrevo a acusar a nadie más porque no hay pruebas. Sí sabemos que Rocha tiene varias entradas a la comisaría por robo”, agregó L.. Fuentes judiciales ratificaron a este medio que “Tyson” efectivamente cuenta con denuncias por robos simples y hurtos.

J.R.L. es padre de dos hijos y se dedica al rubro de la construcción y albañilería. La herida en su cuello -según detalló la hermana a Infobae- fue profunda y le va a llevar mucho tiempo recuperarse. “El cuchillazo entró a dos milímetros de la aorta. La traque le quedó comprometida y lo único que queremos ahora, además de que se recupere, es que lo agarren a Rocha”, pidió.

Mientras “Tyson” siga prófugo, el miedo continúa en la familia de la víctima. Así por lo menos lo expresó L., quien teme que haya más represalias y la venganza sea aún mayor. De hecho, en los últimos días se turnan para vigilar con las cámaras de seguridad que tienen instaladas en horas de la noche. “Un día duermen unos, otro día duermen los otros. Esta persona puede volver en cualquier momento y matar a alguien de la familia. Queremos que la Policía se encargue de esta persona que es un peligro para mi familia. Ya no sabemos que más hacer, hicimos las denuncias, tenemos las pruebas y hay testigos”, dijo.

La causa quedó en manos del fiscal Ichazo, quien ordenó la detención del agresor, acusado del delito de tentativa de homicidio. De acuerdo con las fuentes de la investigación consultadas por este medio, creen que su detención es casi inminente porque se trata de un delincuente sin los recursos necesarios para mantenerse prófugo. “ Es un delincuente que hizo alarde de su impunidad con el cuchillo frente a la casa de la víctima y atacó, pero pensamos que va a ser detenido en breve ”, adelantaron investigadores a este medio.

