“Fui imprudente”: las últimas palabras de Eugenio Veppo antes de recibir el veredicto por matar a una agente de tránsito

Eugenio Veppo, en el Zoom por el proceso.

El periodista y asesor ministerial Eugenio Veppo enfrentó hoy la última audiencia del juicio en su contra por la muerte de Cinthia Choque, la agente de tránsito de 28 años que atropelló en septiembre de 2019 junto a su compañero Santiago Siciliano, que resultó gravemente herido por el impacto.

Más de un año después del hecho, este martes cerca de las 10 de la mañana comenzó la última audiencia del juicio oral con la oferta al imputado de dar sus últimas palabras. Veppo siguió durante el último mes el proceso en su contra a través de videoconferencia por Zoom desde una computadora en sala del Ezeiza, con miembros de su familia presente en la audiencia de la plataforma digital, así como familiares de víctimas de delitos de tránsito.

Ante la oferta, Veppo, que se había negado a declarar al comienzo del juicio, afirmó:

“Reitero mi más sincero pedido de disculpas a la familia de Cinthia. Hace más de un año y medio que estoy detenido. Fui imprudente, pero jamás me representé que podía causar este accidente, lo lamento profundamente”.

El viernes pasado, el fiscal Fernando Klappenbach había solicitado en su alegato que Veppo fuera condenado a una pena de 5 años y 10 meses de prisión por homicidio culposo -es decir, sin intención- y lesiones culposas graves, en ambos casos agravado, respecto de Choque y Siciliano, a pesar de que la querella reclamaba una pena más dura y una calificación más grave.

Cinthia Choque murió tras ser atropellada por Eugenio Veppo en septiembre de 2019

La indignación de los familiares de las víctimas radicó en que Klappenbach solicitó una calificación legal distinta a la que Veppo tuvo hasta el juicio oral. Hasta esa etapa, la fiscalía de instrucción, a cargo de Romina Monteleone, había determinado que se trató de un “homicidio con dolo eventual” -es decir, que Veppo debió representarse que conducir de forma imprudente podía causar una muerte-, tal cual sostuvo la querella.

El abogado Andrés Gramajo, que representa a la familia Choque, había requerido una condena de 15 años de prisión para el periodista, “el decomiso” del auto con el que el periodista causó la tragedia y una inhabilitación por 10 años para conducir. Por su parte, los abogados defensores Diego Szpigiel y Claudia Clementi solicitaron a los jueces la pena mínima de un “homicidio culposo”.

En el relato de los hechos, el fiscal Klappenbach coincidió con la querella y basó su acusación en la modificación del artículo 84 del Código Penal que establece penar la conducción de “manera imprudente y temeraria” que, según las pruebas reunidas en el debate oral, Veppo, de 32 años, hizo al exceder el “máximo de la velocidad permitida en más de 30 kilómetros y por haberse dado a la fuga sin socorrer a las víctimas”.

El fiscal sostuvo que “desde avenida Callao y Córdoba venía conduciendo de un modo antirreglamentario y venía pasando semáforos en rojo, se desplazó por avenida Libertador y luego por Figueroa Alcorta haciendo zigzag y eso se vio con claridad por la imagen” de las cámaras de seguridad de la zona.

Tras el impacto, Siciliano sufrió la fractura de cráneo, una triple fractura de cadera y una infección en su pulmón

Klappenbach no coincidió con la querella sobre la calificación legal pese a que “producto de la imprudencia, de los riesgos que ha introducido Veppo, se ha producido un resultado que tiene pluralidad de víctimas”. El abogado de la familia Choque, a su turno, dejó en claro su disconformidad con la apreciación de la fiscalía.

“No encuentro ni cercanamente posible que una persona manejando un vehículo del porte de un Volkswagen Passat, luego de atravesar dos semáforos en rojo de importancia y a una velocidad de 132,75 kilómetros por hora, no se le ocurra, no se le cruce por la mente, no se haya representado que, de presentarse un imprevisto, haya una fatalidad segura”, argumentó Gramajo, quien también solicitó que el amigo de Veppo que iba en el asiento del acompañante del auto, en el que también había una mujer, sea investigado por falso testimonio.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 3.35 del domingo 8 de septiembre de 2019, el periodista conducía su Volkswagen Passat “incumpliendo la reglamentación vigente al transitar a una velocidad elevada (no menos de 130 kilómetros por hora) que excedía la máxima permitida en este tramo de la avenida Figueroa Alcorta -que es de 70 km/h- y zigzagueando temerariamente”.

El momento en el que Eugenio Veppo atropelló a dos agentes de tránsito

Según consta en el expediente, al momento del hecho, Veppo sostenía esa velocidad para “rebasar tanto por izquierda como por derecha a los automotores que circulaban por la misma senda, presuntamente luego de haber ingerido alcohol y/o drogas”. Varios testigos indicaron que había bebido vino y whisky.

Así, el Tribunal Oral N°14 pasó a deliberar tras conocer las palabras del imputado. El veredicto se conocerá poco después de las 13 horas.

