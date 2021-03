Crimen de la psicóloga de Ramos Mejía: la autopsia confirmó que murió por los golpes del motochorro

Comienzo del final: el momento en que María Rosa Daglio es atacada y golpeada por el motochorro.

El viernes por la tarde, María Rosa Daglio, psicóloga social de 56 años, fue asaltada y golpeada en la calle Belgrano al 300 por un motochorro. La víctima quiso retener sus pertenencias, pero debido a la fuerza del impacto de la moto, la mujer fue arrojada al suelo y golpeó su cabeza contra la vereda.

La psicóloga social fue atendida de inmediato por vecinos y por personal de la Comisaría 2ª de Ramos Mejía, quienes le comenzaron a realizar maniobras de RCP. Luego, fue trasladada de urgencia al Hospital Haedo donde al cabo de unas horas se terminó de constatar su muerte por un paro cardiorrespiratorio.

El motochorro huyó. Hoy es intensamente buscado por el fiscal Federico Medone de la UFI de Homicidios de La Matanza, que ordenó un relevo intensivo de cámaras de seguridad para intentar identificarlo.

Mientras tanto, la autopsia lo incrimina severamente: el estudio al cuerpo de Daglio realizado en la Morgue Judicial de Morón reveló que la psicóloga social murió a causa de los golpes recibidos, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, un paro cardiorrespiratorio de naturaleza traumática. La autopsia indicó la existencia de costillas rotas y lesiones en el bazo.

La familia de Daglio no refirió ninguna patología previa que pudiera jugar un rol en su muerte. Así, el motochorro fue imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo.

María Rosa, la víctima.

No era, por otra parte, la primera vez que Daglio sufría un hecho de inseguridad. “Mi mamá había sido víctima de un robo hace un año. Se fue de vacaciones a la mañana y a la tarde le entraron al departamento y se lo desvalijaron. Después de eso, ella quedó muy traumada”, afirmó Julián, el hijo de la víctima, en declaración a Canal 13.

“Mi mamá quería irse de Ramos Mejía. Nosotros somos de Junín y no estábamos acostumbrados a vivir así. Si bien nosotros vivimos acá desde hace mucho tiempo, viajamos mucho al interior y la verdad es que se vive con otra tranquilidad respecto a la que se vive en Buenos Aires”, completó.

“Me llamó mi hermana menor, la de 18 años. Estaba medio desesperada. Me dijo ‘Mirá, a mamá le robaron. Te aviso a dónde la están trasladando’”, relató sobre el viernes pasado cuando ocurrió el hecho.

“En un primer momento, pensé que mi mamá había sufrido un shock, que se había asustado nada más. Pero enseguida me vuelve a llamar y me dice que me vaya urgente al hospital. Y después se desencadenó todo. Fue una cuestión de minutos, nomás”, completó.

María Daglio había formado una nueva pareja en 2012 y tenía hijos de sus dos matrimonios. También tenía nietos. Dirigía la organización de asistencia psicológica “Camino de Vínculos”, dedicada a la contención emocional en procesos de angustia, ansiedad y duelos.

