Caso Maia: minuto a minuto, el trayecto de tres días que hizo con el secuestrador y las cámaras que los filmaron

Este jueves por la mañana, luego de un llamado al 911 de una vecina, el Comando de Patrullas de Luján de la Policía Bonaerense encontró a Maia Beloso, la nena de siete años que era intensamente buscada desde este lunes, cuando su madre denunció su desaparición.

Junto a ella estaba el cartonero Carlos Alberto Savanz, que fue detenido y está denunciado por el presunto abuso de otra menor de su familia en Guernica en marzo de 2020. El hombre, a quien la madre de Maia había conocido hacía apenas tres semanas, había logrado ganar la confianza de su familia y de la propia menor, a quien trasladó en los últimos tres días desde el asentamiento de Villa Cildañez hasta el interior de la provincia de Buenos Aires.

Hoy por la tarde, ambos regresarán a la Ciudad: Maia será entregada al área de Minoridad de la Policía de la Ciudad para continuar su contención y su vínculo con su familia. Savanz irá a una jaula en la Comisaría Comunal N°1 y luego será entregado a la Policía Federal.

Día por día, punto por punto, este es el detalle de un periplo oscuro de más de 60 kilómetros desde Villa Lugano hasta Luján, a bordo de una bicicleta destartalada.

LUNES 15 DE MARZO

8.30 aprox. - Este lunes, según consta en la denuncia, el cartonero le pidió permiso a Estela, la madre de Maia, para ir con su hija de siete años a “dar un paseo”, en el que supuestamente iba a llevar a la menor a cambiar su bicicleta “por una más grande”.

8.40 - A través de las cámaras se ve cómo desde la zona de Cildañez se dirigen a las 8:40 en bicicleta hacia Liniers.

8.52 - La bicicleta en la que iban el hombre y la menor es vista a la altura de Dellepiane y Escalada, en la zona donde la menor vive con su madre en una carpa precaria junto a la autopista.

9.07 a 9.10 - Maia y su captor son registrados por distintas cámaras de la misma zona límite entre los barrios de Lugano y Parque Avellaneda, por Dellepiane y Escalada, Escalada y Crisóstomo Álvarez y Crisóstomo Álvarez y Basualdo.

El mapa que muestra el trayecto de Maia y su captor entre las 8.40 y las 9.53 en territorio porteño, antes de abordar el Tren Sarmiento en dirección a Castelar

9.35 - Tras un vacío de 15 minutos, se los detecta nuevamente en la avenida Juan Bautista Alberdi y Oliden, en el barrio de Mataderos, rumbo hacia la estación Liniers, donde son registrados por la cámara en la avenida Emilio Castro y Larrazábal tres minutos después.

9.40 - La bicicleta playera negra pasa por las calles Patrón y Fonrouge en dirección a Tonelero.

9.44 - Maia y su captor son vistos en la avenida Rivadavia a la altura de la calle Tuyú. Luego, 13 cámaras del barrio de Liniers registran a la niña y al hombre a lo largo de la avenida Rivadavia, de este a oeste, a las alturas de Murguiondo, Timoteo Gordillo, Cosquín, Montiel y José León Suárez.

9.49 - Una cámara los registra en la esquina de General Paz y Ángel Roffo, antes de ingresar a la estación Liniers.

9.53 - Llegan a la estación Liniers y abordan el Tren Sarmiento en dirección a Castelar.

Maia y Carlos Savanz en la estación de trenes de Castelar, a donde arribaron cerca de las 10 de la mañana del lunes

10:13 - Llega el tren a la estación Castelar, en el partido de Morón. Al menos 16 minutos después, en los que se desconoce por el momento qué ocurrió, Maia y Savanz abandonan la estación a bordo de la bicicleta conducida por el hombre, con la menor a pie sobre el rodado en sus espaldas.

10:39 - Maia y Savanz cruzan la avenida Santa Rosa a la altura de Sarmiento, en dirección al partido de Ituzaingó, y atraviesan el cruce de Muñiz y Lavalleja.

10:42 - Son vistos en el cruce de Muñiz y Fleming, y continúan por la calle Barcala.

10:47- Llegan al cruce de Muñiz y Nahuel Huapi camino a la colectora de Acceso Oeste, que Savanz tomó con Maia todavía a sus espaldas en la bicicleta.

11.01 - La bicicleta atraviesa el cruce con Del Cielito y dos minutos después el cruce con De La Guitarra.

11.09 - Maia y Savanz cruzan la colectora del Acceso Oeste a pie.

Las cámaras del Municipio de Morón e Ituzaingó registraron el paso de la bicicleta de Savanz, con la menor parada a sus espaladas

12.06 - La bicicleta es registrada por una cámara de seguridad ubicada en la calle Teniente Oscar Camilli al 1100, a media cuadra de la Colectora Sur Acceso Oeste, en el partido de Moreno. En las imágenes se observa a Savanz circulando en dirección hacia el barrio Puente Cascallares de Moreno, donde se cruza con un auto Peugeot color rojo que circula en sentido opuesto a baja velocidad.

Cuando se cruzan, ambos esquivan un objeto que está tirado en el suelo. El Peugeot rojo avanza unos metros más y detiene su marcha mientras el cartonero se agacha, levanta el elemento y se lo entrega al conductor. Maia desciende del cajón de plástico atado detrás de la bicicleta y ambos se marchan en direcciones contrarias.

13.30 - Una cámara de seguridad registra el paso de Maia y su captor en la colectora de la Autopista del Oeste y ruta 28, en el partido de General Rodríguez.

El momento en que Maia y su captor tienen un confuso cruce con un Peugeot color rojo

16.20 - Como ni su hija ni el hombre habían regresado, Estela, la madre de la menor, denuncia la desaparición de Maia en la Comisaría Vecinal 9C . La Fiscalía N°54 a cargo de la fiscal Laura Belloqui inició un expediente por la desaparición de la menor, con la división Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad a la cabeza para recolectar información sobre su paradero y la colaboración de la fiscal Alejandra Mangano de la PROTEX.

18.00 aprox - La Policía Bonaerense detiene en el partido de Moreno a un primo de Savanz, tras un llamado al 911 que alertó de su presencia en el cruce de las calles Ñanduti y Chopin.

El hombre, llamado igual que el ahora detenido, cargaba con un pedido de captura por el delito de encubrimiento en una causa por trata de personas emitido por el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Germán Santamaría. A las pocas horas, tras comprobarse que no se trataba del captor de Maia, fue liberado.

El primo de Savanz que fue detenido y liberado durante el lunes tras la denuncia por al desaparición de Maia

20.00 - Vecinos de la familia de Maia y organizaciones sociales llevan a cabo un corte en la Autopista Dellepiane y la calle Mozart mano a Ezeiza en reclamo por la aparición de la menor.

MARTES 16 DE MARZO

El Ministerio de Seguridad de la Nación activa un “Alerta Sofía” por la desaparición de Maia. Se trata del sistema de difusión de búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados previsto para casos de extremo riesgo, llamado así por el caso de Sofía Herrera, desaparecida en septiembre de 2008 en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.

Tras la activación del alerta, PROTEX, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de trata de personas a cargo de los fiscales federales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, interviene en el caso, pero no porque existieran sospechas de que fuera un caso de trata de personas: el área investiga desapariciones de personas desde 2013.

Este martes, el ministerio de Seguridad de la Nación activó un "Alerta Sofia" por la desaparición de Maia

17.00 - Rodolfo Baqué, abogado de la familia de Maia, aseguró este jueves que Savanz fue visto a esa hora del martes en una verdulería ubicada en el límite de Luján y General Rodríguez. Durante los rastrillajes, la Policía encontró en General Rodríguez una bicicleta que Savanz utilizó hasta el jueves de la semana pasada.

MIÉRCOLES 17 DE MARZO

13.00 - Conferencia de prensa del vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, junto al secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard.

“Todos los que estamos acá somos padres y madres de familia. Encontrar a una menor de edad en un caso como este, atípico por el modus operandi de la situación en la que se fue, es un momento muy difícil”, expresó el funcionario en la presentación en la que dio a conocer la cronología del paso de Savanz y Maia en territorio porteño el día lunes.

Diego Santilli brindó este miércoles una conferencia de prensa sobre la búsqueda de Maia Beloso junto al secretario de Seguridad y el jefe de la Policía

18.00 aprox. - Personal de la PFA, la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad trasladan el operativo con perros rastreadores y equipos de la Policía Científica a la ciudad de Luján, donde se realizaron rastrillajes durante toda la noche casa por casa, siguiendo datos aportados por vecinos de la zona. Se encuentra ropa sobre el kilómetro 151 de la ruta 6, que la madre de Maia indicó que podría pertenecer a Savanz.

20.00 - “No estamos hablando de un terrorista o de un delincuente que pertenece a una banda criminal organizada. La calle es su ambiente natural, es un territorio que conoce. Es muy probable que él no sepa que la estamos buscando”, expresó el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. “Me parece que no hay una relación agresiva; esto es una interpretación mía. Igualmente es muy imprudente sacar conclusiones”.

JUEVES 18 DE MARZO: EL LLAMADO QUE LA SALVÓ

07.59 - Savanz es registrado por una cámara de seguridad de la Municipalidad de Luján en Buenos Aires y Colectora Sur del Acceso Oeste. En esa imagen, según indicaron fuentes del caso, se ve que Maia iba cubierta totalmente por una caja de cartón en la parte trasera de la bicicleta del hombre. El Centro Operativo de Monitoreo de Luján lo informa a los investigadores.

El momento en que Carlos Savanz es captado por las cámaras de la Municipalidad de Luján este jueves por la mañana

08.05 - Una vecina de la ciudad se comunica al 911 y da aviso de que el hombre circula por la calle Buenos Aires y La Plata “sin rumbo”, como “perdido”.

“Yo volvía de dejar a mi nena en el jardín. Venía por la calle La Plata y Buenos Aires. Justo en esa esquina, veo al chico en la bici, con ese cajoncito que tenía atrás del plástico, con una caja de cartón”, declaró Marina, la mujer que hizo el llamado clave, al canal TN.

“Al ver a ese hombre, me llamó la atención y di la vuelta manzana. Entonces, empecé a seguirlo. Cuando di la vuelta, vi a un camionero que también se había dado cuenta. Me hizo señas y me dije ‘no me estoy equivocando’. Lo empecé a seguir como seis o siete cuadras y ahí llamé al 911”, completó.

8.10 - El hombre continúa circulando por Gamboa hasta Las Heras, donde lo intercepta un móvil del Comando de Patrullas local. En ese momento encuentran a Maia sana y salva , que iba dormida en la parte trasera de la bicicleta.

La pequeña Maia junto a los dos policías que la encontraron

“Me tocó la casualidad de pasar justo por ahí. Cuando lo pararon, lo fueron a requisar, se cae la bicicleta y ahí se cae la niña que la tenía escondida. El hombre no dijo nada, estaba como ido”, contó Eloy, el vecino que registró el momento del hallazgo en este video.

“Cuando fue detenido este hombre no se resistió. Me parece que no entendía mucho lo que pasaba. Se lo veía medio perdido. A Maia se la veía asustada. Creo que lloraba un poco y la policía que estaba con ella la contuvo”, coincidió en su relato la vecina que dio aviso al 911.

Savanz, que cuenta con una denuncia de hace aproximadamente un año por abusar de una menor de su familia , es detenido.

Carlos Savanz, el hombre que iba con Maia, quedó detenido

8:30 - Maia es trasladada al Hospital Nuestra Señora de Luján, donde es revisada por una médica legista del Cuerpo Médico Forense de Mercedes y se comprueba que su estado de salud es “bueno”. Allí se le dió abrigo y un desayuno.

Luego fue trasladada a la sede del Comando de Patrullas de Luján, donde se encontraban Sergio Berni y el Jefe de la Policía Bonaerense, Daniel García.

9.00 aprox. - Élida, la abuela de la nena, habló con los medios en la puerta de su vivienda y dijo que Savanz “se la llevó engañada”. “Maia es muy dada. Mi hija no la regaló. Yo no le voy a decir a nadie que mi hija no se droga, pero a su hija la tenía como una reina”, aseguró la mujer. “Yo creo que fue un chirlito de Dios para que mi hija se de cuenta y dejé esa porquería”.

La foto del reencuentro entre Maia y Estela, su mamá

9:15 aprox. - Estela mantiene un primer diálogo con su hija tras el hallazgo. La conversación fue relatada por Rodolfo Baqué, abogado de la familia. “Empezaron a hablar. La nena estaba shockeada. Primero habló con la tía, después le pasó con la mamá y empezaron a hablar cosas personales. Y le dijo: ¿cuándo venís mamá? Te extraño y te quiero” , relató el letrado. Y agregó: “Preguntaba insistentemente “¿cuándo venís mamá?”.

10.00 aprox. - Maia se reencuentra con su mamá en Luján. “Está contenta y muy bien, pedía comida. Agradezco a toda la gente. No le preguntamos nada, queríamos abrazarla a ella. Queríamos que ella nos vea y se sienta bien”, expresó Gabriela, su tía.

Se esperan los avances del caso: la indagatoria a Savanz en el Juzgado N°57 por el delito, al menos, de sustracción de una menor y el resultado de las pericias a la nena en el Cuerpo Médico Forense de Mercedes que determinarán la existencia de lesiones de cualquier tipo.

SEGUIR LEYENDO