El testimonio de la vecina que llamó al 911 y fue clave para rescatar a Maia

Tres días de tensión, suspenso, incertidumbre y miedo. Pero finalmente, Maia Beloso, la niña de 7 años que había sido secuestrada el lunes por Carlos Savanz, fue encontrada sana y salva en la ciudad de Luján. Así, esta terrible historia con final feliz tuvo a su heroína. Su nombre es Marina y fue la vecina de la ciudad bonaerense que divisó al secuestrador y a la niña en la bicicleta y fue quien llamó al 911 para que se produjera la detención.

Marina, comerciante de Luján y madre de una niña de 4 años, aseguró que vio a Savanz poco después de las 8 de la mañana, después de haber dejado a su hija en el jardín de infantes.

“Yo volvía de dejar a mi nena en el jardín. Venía por la calle La Plata y Buenos Aires. Justo en esa esquina, veo al chico en la bici, con ese cajoncito que tenía atrás del plástico, con una caja de cartón”, declaró Marina al canal TN.

“Al ver a ese hombre, me llamó la atención y di la vuelta manzana. Entonces, empecé a seguirlo. Cuando di la vuelta, vi a un camionero que también se había dado cuenta. Me hizo señas y me dije ‘no me estoy equivocando’. Lo empecé a seguir como seis o siete cuadras y ahí llamé al 911 ”, completó.

Marina aseguró haberse quedado en contacto visual con el secuestrador hasta la llegada de la policía. Incluso, advirtió que nunca vio a la pequeña Maia durante el trayecto. Recién la pudo ver una vez que la policía detuvo a Savanz, en las inmediaciones de la estación Universidad de Luján, del Ferrocarril Sarmiento.

La pequeña Maia junto a los dos policías que la encontraron

“Él iba con un buzo con capucha. Era el aspecto de chico que salía en el noticiero. Y a Maia la pude ver recién cuando lo detuvieron al hombre. Sacaron el cartón que habí sobre el canasto y ahí estaba ella”, afirmó Marina.

“Cuando fue detenido este hombre no se resistió. Me parece que no entendía mucho lo que pasaba. Se lo veía medio perdido. A Maia se la veía asustada. Creo que lloraba un poco y la policía que estaba con ella la contuvo”, agregó.

Por su lado, también dio su testimonio el hombre que grabó el video de los momentos de la detención de Savanz y el rescate de la pequeña de 7 años. Se trata de un ciudadano venezolano llamado Eloy, quien de casualidad justo pasaba por el lugar donde se produjo la detención.

“Yo estaba ahí de casualidad. Cuando lo paran, lo empiezan a requisar. En ese momento, se cayó la bicicleta y la nena salió ”, comentó el vecino al canal TN.

“El tipo estaba como desorientado, no reaccionaba a lo que le decían. Los policías también estaban sorprendidos, pero actuaron con rapidez. Enseguida, la mujer policía se hizo cargo de la nena, y el hombre policía se encargó de detener a este hombre. Ahí fue cuando me puse a sacar fotos y a filmar lo que ocurría”, completó Eloy.

Testimonio de vecino de Lujan sobre el hallazgo de Maia

Por su lado, otro vecino llamado Matías también llegó a la escena justo en el momento de la detención: “Había visto que los canales enfocaban la Ruta 6, que es cerca de mi casa, entonces, bien temprano le dije a mi esposa que iba a salir a buscar a la nena. A ver si podía ayudar. Yo tengo 9 chicos y no me gustaría que ninguno pasara por algo así”, reveló el vecino al canal C5N.

Además, Matías dedicó unas palabras a la policía que se hizo cargo de contener y abrigar a Maia al momento de ser rescatada, de quien todavía no se reveló la identidad. “Esa policía es una muy buena chica. Es de la zona. Nosotros tenemos un comercio de hamburguesas y es nuestra clienta. Es muy humilde y muy trabajadora”.