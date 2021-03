El desgarrador mensaje del padre de la joven baleada en Córdoba: “Chicos, háganle caso a sus padres, no son invencibles”

"Háganle caso a sus padres": el desgarrador mensaje del padre de la joven baleada en Córdoba

“Chicos, háganle caso a sus padres cuando les dicen que algo es malo o es negativo. No crean que son invencibles y que nada les va a pasar”. Quien habla es Gabriel Montero. Su hija Tiziana, de 16 años, está internada en grave estado en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. El domingo a la madrugada, después de una fiesta, la joven recibió un impacto de bala en la cabeza.

“Hoy nos toca a nosotros, a nuestra familia, estar sufriendo toda esta cuestión, con nuestra hija internada y que los médicos nos digan que no va a vivir... así nos dicen”, expresó el hombre en el video que grabó y fue compartido en redes sociales.

El episodio en el que resultó herida la menor de sus cuatro hijas ocurrió este fin de semana, según reconstruyeron los medios locales, cuando la joven regresó a su casa del barrio Ciudad Evita tras asistir a una fiesta en la que su ex novio tuvo un altercado con otro joven. Mientras la adolescente y su ex pareja conversaban en la puerta del domicilio de ella, el chico con el que el joven había discutido arribó en una moto acompañado por una chica para tomar represalias.

Tiziana tiene 16 años y es la menor de cuatro hermanas. Actualmente cursa el tercer año del secundario (Facebook)

Sin mediar palabra, la mujer sacó un arma y disparó. El balazo -que aparentemente iba dirigido al ex novio de Tiziana- le dio en la frente a ella y quedó alojado en su cerebro. La adolescente fue trasladada en un patrullero al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde continúa internada en coma y conectada a un respirador.

Cuando Gabriel filmó el video, el estado de Tiziana era crítico. “La mala desgracia llevó a que el tiro fuera en la frente y que esto creara varios derrames Los médicos nos dicen que ‘ella no va a salir’. Palabras textuales. Y que si sale quedaría en estado vegetativo. Mi hija tiene 16 años, todo por delante”, expresó en el hombre.

Sin embargo, en las últimas horas, los médicos hablaron de una evolución. “Ahora nos confirmaron que no tiene muerte cerebral y que quizás puede salir adelante”, expresó ilusionado su padre ayer, que junto a otros diez familiares llevan a cabo una guardia permanente en el centro de salud.

En medio del dolor de toda la familia Montero, Gabriel decidió grabar el video para dejar un mensaje a los adolescentes de la edad de su hija. “Es durísimo, pero quiero tratar de llegar a alguno de ustedes, chicos, y que hagan caso. Está complicado toda esta cuestión de salir. Hoy en día ustedes se divierten diferente. Tienen un concepto totalmente errado de lo que es divertirse. Si no hay alcohol, o drogas, o no hay peleas, para ustedes no es diversión”, señaló al borde de las lágrimas.

Este lunes al mediodía, familiares, amigos y vecinos de Tiziana se concentraron en la intersección de Bv. San Juan y Vélez Sarsfield, para pedir “Justicia” por la adolescente (Foto/Facebook)

“Cuando ustedes salen a divertirse, su papá, su mamá, sus hermanos, tampoco duermen esperando que vuelvan. Y si uno manda un mensaje tal vez es cargoso, es molesto, un papá gruñón, una mamá odiosa, un hermano que es cuida”, continuó. “No es sencillo hoy en día salir, ver todas estas cuestiones que pasan a base de lo que surge en una fiesta. Sólo traten de divertirse sanamente y que no tengan que estar en el lugar de mi hija”, agregó. “¿Se imaginan, por favor? Háganle caso a sus padres. No somos odiosos ni locos, los queremos todos los días en nuestra casa”.

Tanto Gabriel como el resto de la familia de Tiziana aseguran desconocer los motivos del brutal ataque. “No tenemos idea. Pasó una moto con una pareja y ella estaba conversando con su ex novio. Ella estaba de frente a la calle. Cuando escuchan que venía la moto, el chico vio que la chica sacó el arma, él se corre y le pegan en la frente a mi nieta. ¿Por qué tienen el derecho de quitar la vida así?”, dijo la abuela de la adolescente a Telefe Córdoba durante una marcha que organizaron en el centro de la ciudad para pedir justicia junto a amigos y familiares.

Hasta ahora no hay detenidos por el hecho, pero el círculo de la joven manifestó saber quienes fueron los responsables. Durante la movilización, una de las hermana de Tiziana afirmó frente a las cámaras que “son gente del barrio” y dijo que “no es la primera vez que pasa algo así”.

