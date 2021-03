La historia detrás de la caída del productor de folklore detenido por ofrecerle plata a menores por sexo en una red social

Nazer tras su arresto el miércoles a cargo de la división Trata de Personas de la PFA

Hoy al mediodía, Sergio Daniel Nazer se sentó frente a una computadora en una sala de la alcaldía de la Policía Federal en la calle de Madariaga de Villa Lugano, luego de casi 36 horas de arresto, con un turno para ser indagado con un defensor oficial. Se negó a declarar ante la fiscal Verónica Pérez, titular de la UFI N°3 de Lomas de Zamora. La imputación en su contra era barbárica: grooming, el acto preparatorio de captar a una menor para abusar de él o ella, corrupción de menores, promoción de la prostitución, de menores también, luego de que las pruebas presentadas en su contra indicaran que durante al menos dos años le habría ofrecido dinero y regalos a menores a través de la red social Badoo para tener sexo con ellas.

El posible abuso de estas menores, algunas de 14 y 16 años, muchas de bajos recursos (una de ellas que hasta habría tenido sexo con Nazer por un paquete de leche en polvo para su bebé), por lo pronto, no se encuentra probado de manera fehaciente. Por ende, no se encuentra entre los delitos que le reprochan, al menos hoy. Su casa fue allanada, así como sus oficinas en San Nicolás, en la ciudad de Buenos Aires. Le encontraron ocho teléfonos, además del smartphone que llevaba en su bolsillo. Lo que digan esos teléfonos al ser abiertos en una pericia será clave.

Nazer continuará detenido, a la espera de que la causa avance, o que un juzgado de garantías resuelva su situación, luego de que la división Trata de Personas de la PFA lo arrestara el miércoles por la noche en su casa del barrio Mirasoles de Monte Grande. Su caída causó cierto horror: durante años, Nazer se construyó a sí mismo como uno de los hombres más importantes del negocio del folklore, con una productora que lleva su nombre. También fue representante del Chaqueño Palavecino y ex director artístico de uno de los mayores festivales del país.

Su caída también tiene una historia, protagonizada por una víctima de Nazer y su una denuncia realizada en la Fiscalía General de Lomas de Zamora a comienzos de la semana pasada. Florencia Arietto es la abogada que contuvo a la joven y la llevó a la Justicia. Por esa denuncia, hoy Nazer está detenido.

“La víctima se presentó en el estudio de Ana Rosenfeld, en el cual estoy a cargo de la parte penal. Los delitos que vemos son habitualmente económicos, las consecuencias de los divorcios como esconder bienes. Nos encontramos con una víctima devastada, física y emocionalmente, una víctima del modus operandi de este hombre”, aseguró Arietto a Infobae.

La víctima declaró el martes pasado, una testimonial extensa en donde se quebró emocionalmente varias veces. “La víctima estaba descompuesta, muy sugesta. Sin embargo, aportó un pendrive ”, afirma Arietto, con capturas de pantalla, “chats de la red Badoo”, la prueba que selló la suerte de Nazer junto con la declaración.

“Turismo sexual” es un término que se repite alrededor del productor y manager. “Inicialmente, surge en la causa Paysandú en Uruguay. Formosa, Colombia, Tucumán, Salta son algunos de los lugares donde podría haber víctimas de Nazer”, continuó la abogada, un esquema que podría haber coincidido con sus giras de shows.

“No solo eso”, reafirmó: “Hay pruebas que indican que Nazer le habría ofrecido a sus víctimas a otros hombres. Incluso hay diálogos en donde dice que ‘no le gustan las vírgenes porque no tienen experiencia’”.

Arietto, que no está constituida con la víctima como particular damnificada en el expediente, conoce la marcha de los tiempos: sabe que la causa contra Nazer recién comienza, que lo que digan los teléfonos será esencial para expandir o no la imputación. Por lo pronto, lo que se sabe es grave. “Se sospecha del uso de una red de explotación de menores”, avanza: “También, que una de sus víctimas, una de las más recientes, habría tenido diez años de edad como mucho”.

“Por lo pronto, Badoo no aportó información pero se comprometió hacerlo. Se pidió a la red social que preserve los perfiles. Podría también haber usado perfiles falsos” , aseguró Arietto. “En los chats que se conocen, por otra parte, se hace explícito que las contactadas eran menores, que no había posibilidad de engaño o mentir la edad, era explícito”.

La víctima a la que llevó a declarar no es la única en el expediente. “Hay una más”, afirmó la abogada. “Y creemos que va a haber más en el futuro. El número del estudio Rosenfeld, donde podemos recibirlas, es el 1140830236″.

