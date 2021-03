Un ex policía secuestró y violó a su ex pareja: “Si no estás conmigo no vas a estar con nadie”

El lugar de la detención

Un ex oficial de policía de 35 años fue detenido acusado de haber secuestrado y abusado sexualmente de su ex pareja en la localidad bonaerense de Guernica. El hombre contaba con una denuncia previa realizada por la mujer que lo acusó por lesiones. La causa se encuentra a la espera del juicio y el efectivo había sido puesto en disponibilidad por el hecho.

Según detallaron fuentes judiciales a Infobae, el hombre se acercó ayer a la casa de la nueva pareja de la mujer en Guernica. Ingresó tras romper la puerta, la tomó del pelo y la llevó a la fuerza hasta su domicilio a pocas cuadras de allí.

Una vez en su casa, el hombre, según declaró la víctima, le dijo: “ Vos sos mi mujer. Si te vuelvo a ver con ese, te mato”. Y siguió: “Mirá, si no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Te juro que te mato y después me suicido” . Luego, la violó.

Tras abusarla y amenazarla, el hombre la llevó a su casa. La mujer, en estado de shock, se acercó a la comisaría de la zona y lo volvió a denunciar. A las pocas horas, el policía fue detenido en su domicilio ubicado en el cruce de las calles Berazategui y Maldonado, cuando los efectivos de la comisaría 1.ª de esa jurisdicción cercaron al oficial de policía y procedieron a su inmediata aprehensión.

En la causa intervino la UFI N° 1 de Presidente Perón, del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien ordenó su detención y lo acusó por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión con violencia, abuso sexual con acceso carnal y amenazas.

Pocos días atrás ocurrió un hecho similar donde también el victimario fue un oficial de al Policía. Todo comenzó cuando en un PH ubicado en la calle Terrada 2530 encontraron el cuerpo de Sol Ana Josefa Acuña Bilbao –una oficial de la Policía de la Ciudad que prestaba servicios en la Comisaría Vecinal 12B– tendido sobre un charco de sangre, con un disparo en la cabeza.

Junto a ella estaba Germán Luis Matías Baigorria, su pareja, un oficial de la Policía de la Ciudad de 29 años, que les aseguró a los efectivos que su novia se había suicidado luego de una discusión de pareja.

El lugar donde estaba el cuerpo, sin embargo, indicaba algo distinto: en la casa había elementos desparramados, lo cual suele ser un indicio de una pelea física, y, de acuerdo a la información con la que cuenta la familia de la víctima, estaba también roto el celular de ella y había dos bolsos en los que había puesto su ropa, como para irse.

Luego de dar aviso de la situación al Juzgado Criminal y Correccional N° 8, y tras el testimonio de un vecino que indicó haber escuchado agresiones e insultos cruzados, la jueza Yamile Bernán dispuso que Baigorria sea detenido y lo imputó por el presunto femicidio. También ordenó que la Policía Federal Argentina se hiciera cargo de las actuaciones y peritajes en el lugar.

SEGUIR LEYENDO