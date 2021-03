Un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor tomó de rehén a su abogado: “De acá salgo con la verdad o muerto”

Andrés Villar en diálogo con los medios en medio de la toma del rehén

Andrés Villar, un acusado de abusar sexualmente de un menor, tomó de rehén a su abogado defensor dentro de la Defensoría Penal de la ciudad neuquina de Zapala. El hecho comenzó cerca de las 9 y aún lo mantiene atado a una silla mientras en los alrededores del lugar se desplegó un fuerte operativo policial, que contó con francotiradores y por estas horas es liderado por un comité de crisis, donde se encuentra el fiscal general provincial, José Gerez, y el defensor general subrogante, Raúl Caferra.

Esta mañana, Villar secuestró y ató a una silla al abogado Pablo Méndez en la sede judicial. Según la acusación en su contra, el hombre habría abusado sexualmente de la hija de una ex pareja de él. Villar por su parte niega la imputación y en un video que se viralizó, amenazó: “ No soy un delincuente, pero si tengo que matar a alguien lo voy a hacer”.

Villar exige para liberar a Méndez que se le realice una nueva cámara Gesell a la víctima. Mientras tanto, el defensor oficial continua atado y en peligro. “ Si yo veo que por algún motivo intentan entrar acá el doctor Pablo viaja. Yo de acá salgo con la verdad o muerto” , aseguró frente a los medios locales

Y siguió: “La primera acusación fue abuso sexual simple, la segunda es abuso sexual con acceso carnal reiterado, más o menos un plazo de dos años y medio. A una nena menor de edad. Yo, a pesar de tener 46 años y haber hecho las cosas como corresponden hoy tengo que andar como una rata, escondido, le destrozaron la casa a mis padres, cuando ellos no tienen nada que ver, aunque yo haya sido realmente responsable de lo que se me acusa, mi padre no tiene nada que ver”.

Villar en medio de la toma del rehén

“El sistema me está condenando por las dudas. Yo acá quiero aclarar algo. No es contra el doctor Pablo Méndez, todo lo contrario. Me voy a encargar de que el doctor esté lo más cómodo posible. Yo le dije al fiscal Marcelo Cofre, yo salgo de acá con la verdad o muerto”, afirmó.

Además, se dirigió a la Policía que rodea el lugar y les advirtió: “Tengo el conocimiento necesario para matar a alguien”. Según se cree, el hombre está armando con un cuchillo. Al lugar arribaron autoridades provinciales de la Justicia local y de la Policía y organizaron un comité de crisis para resolver el hecho.

De este modo, el comité de crisis analiza la manera de resolver la toma de rehén. El fiscal general Gerez y el defensor general subrogante Caferra, viajaron a Zapala para seguir las negociaciones desde el lugar. Se mantiene un gran operativo de seguridad policial en los alrededores de la Defensoría Federal de Zapala.

Además, se supo que una mujer que se encuentra dentro de la oficina y si bien se presumía como segunda rehén, minutos más tarde se conoció que en realidad es cómplice del secuestrador. Si bien, se conoció que en horas del mediodía arribó un grupo de francotiradores, horas más tarde se decidió que las negociaciones “iban encaminadas” y se dejó sin efecto el servicio de los tiradores.

Villar fue encontrado culpable esta semana por el abuso a su hijastra. La teoría del caso que logró acreditar el Ministerio Público Fiscal es que el imputado aprovechándose de la guarda y de una convivencia preexistente, sin poderse especificar fecha y horario exacta, pero dentro del lapso temporal comprendido entre el año 2013 y 2016, abusó sexualmente de una niña perteneciente a su entorno familiar. Los hechos sucedieron en la ciudad de Zapala y en cercanías a la misma.

