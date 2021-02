El ex arquero de la Selección Pablo Cavallero atropelló y mató a un hombre en la ruta 2

Así quedó la camioneta

Pablo Cavallero, ex arquero de la Selección argentina y actual mánager del club Vélez Sarsfield, se vio involucrado en un accidente fatal: atropelló y mató a un hombre en la ruta 2 . Si bien no quedó detenido, el ex jugador, hoy de 46 años, quedó imputado por el momento del delito de homicidio culposo, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

El hecho ocurrió esta madrugada a la altura del kilómetro 60, donde Cavallero embistió a un hombre de 56 años identificado como Juan Rivero, en circunstancias que aún son investigadas por la fiscal María Antonieta Scarpino, titular de la UFI 14 de La Plata, especializada en delitos culposos, quien quedó a cargo del expediente.

De acuerdo con la fuentes provinciales consultadas por este medio, Cavallero se dirigía hacia la Costa bonaerense a bordo de su camioneta Volkswagen Tiguan negra cuando de pronto atropelló a la víctima, quien murió en el acto. Según lo que precisaron a Infobae, Rivero habría cruzado en una zona “oscura y de baja visibilidad”. Cuando la ambulancia de AUBASA (la empresa que controla ruta 2) llegó al lugar constató que efectivamente que no había mucho por hacer en cuanto al estado de salud de la víctima .

La camioneta del dirigente de Vélez resultó seriamente averiada y da cuenta de la fuerza del impacto: el parabrisas y parte de la carrocería del costado derecho quedaron completamente destruidas. Tras el accidente, el vehículo fue movido hasta la estación de servicio YPF que se encuentra en la zona mientras que se convocó a persona de la morgue judicial para trasladara el cadáver de la víctima. Al lugar concurrieron también el subcomisaria Daniel Gastañaga, jefe del Departamento Vial de Samborombon y el comisario mayor Pablo Javier Segovia, Jefe de la Zona I de La Plata.

El accidente que involucra a Cavallero hace parte de una serie reciente de incidentes viales en los que otros deportistas vinculados al fútbol se vieron vinculados. El más reciente es el del defensor de Boca Juniors, Carlos Zambrano, es investigado tras ser acusado de arrollar con su auto a un repartidor y luego darse a la fuga. El peruano, de 31 años, se puso a disposición de la Justicia: la causa recayó en la Unidad Fiscal de Delitos, Contravenciones y Faltas.

El hecho denunciado ocurrió el 2 de febrero en la intersección de avenida Jujuy y Constitución, en la Capital Federal, antes del inicio de la Copa de la Liga Profesional. Según el acta policial, Zambrano protagonizó el accidente a bordo de un Audi A4 color blanco con dominio peruano. El denunciante, Nicholas G., de 18 años, manejaba una motocicleta Gilera al momento del impacto, sufriendo “lesiones leves”, tal el rótulo de la causa.

Consultado por Infobae, el abogado del futbolista negó que se diera a la fuga. Acepta que fue él quien manejaba el vehículo, pero sostiene que su acompañante descendió del mismo para averiguar cómo se encontraba el joven repartidor, algo que presenció el oficial de Policía que se apersonó en el lugar y de lo que podría dar fe en su declaración.

Otro episodio ocurrió el año pasado. La madrugada del domingo 8 de noviembre, Fernando Tobio, futbolista del club Estudiantes de La Plata, protagonizó un accidente de tránsito cuyo desenlace fue fatal: murió una mujer de 83 años que viajaba en un remis contra el que impactó el auto del jugador. En el marco de esa causa, este miércoles se confirmó que conducía alcoholizado.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Bolívar y Malabia del barrio Don Bosco, en la localidad de Ramos Mejía. Alrededor de las cinco de la mañana, Tobio, abordo de una camioneta Land Rover, se estrelló contra un vehículo marca Toyota en el que viajaban el remisero Carlos Alberto Cena (46) y dos mujeres. Una de las pasajeras, identificada como Ana Lisardello, falleció luego de haber permanecido cuatro horas internada. Su acompañante, Nora Eusebio (49), resultó herida y también tuvo que ser hospitalizada en un centro médico de la zona del partido de La Matanza.

