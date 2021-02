Apareció el anillo histórico de Carlos Menem: lo entregó la familia del enfermero que está prófugo

El anillo ya en poder de la Policía

El emblemático anillo del ex presidente Carlos Menem, que había sido robado en el mes de diciembre, finalmente apareció. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la joya fue entregada a la policía de la Ciudad por la familia del enfermero -aún prófugo- que asistió al ex mandatario antes de morir. Se trata de una pieza de oro con una piedra de ónix que el ex mandatario usó durante toda su presidencia y su período como senador.

De acuerdo con lo informado a este medio, la madre, la tía y la prima del sospechoso se acercaron en horas de la madrugada a la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad y preguntaron por el domicilio de Zulemita Menem para entregarle del anillo. Los efectivos corroboraron que se trataba de la histórica joya y la recuperaron. Para ello, le pidieron a la tía que exhiba el anillo y observaron en la pieza el grabado con las inscripciones de los nombres de los hijos del ex jefe de Estado: Carlitos Junior, Zulemita, Nair y Máximo . No había dudas, se trataba del anillo de Menem.

Apenas llegaron los familiares del enfermero prófugo a la sede policial, tomó conocimiento también la custodia adicional de la Policía Federal apostada a la casa de la hija del ex presidente de la Nación, ubicada en la calle Echeverría. La tía que entregó la joya -confirmaron las fuentes- reside en el barrio de Villa Soldati junto al enfermero de 30 años que asistió a Menem en su domicilio y que sigue prófugo de la Justicia.

Al consultar con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 9, a cargo de Martín Peluso y la secretaría número 118 de Diego Villanueva, se le tomó declaración testimonial a la tía y se calificó el expediente como averiguación de Ilícito. Además se secuestrar la joya y la pusieron a resguardo. Luego del testimonio de la familiar del enfermero, las tres mujeres quedaron en libertad.

El hurto habría ocurrido entre el 6 y el 14 de diciembre en la casa de la familia Menem del barrio porteño de Belgrano, mientras el ex presidente permanecía internado en el sanatorio Los Arcos.

Noticia en desarrollo...