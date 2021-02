Video: la feroz golpiza a un joven que fue acusado por un grupo de vecinos de robarle a una mujer en Rosario

El video del momento de la agresión que circuló en las redes sociales

Cansados de la inseguridad que viven a diario en Rosario, los vecinos de la ciudad santafesina atraparon y golpearon con diferentes objetos a un presunto ladrón en el barrio de Arroyito, hasta que llegó la Policía y se llevó detenido al sospechoso.

El hecho ocurrió este miércoles en la esquina de Reconquista y Ferreyra, donde varias personas se concentraron y retuvieron a un joven al que acusaban de haberle robado a una chica de la zona una bicicleta y dos teléfonos celulares.

Indignados por la situación, algunos testigos se subieron a un auto y comenzaron a perseguir al delincuente hasta que pudieron alcanzarlo a la altura de las mencionadas calles y fue entonces cuando comenzaron a agredirlo física y verbalmente.

En las redes sociales circuló un video en el que se puede observar al supuesto asaltante ya reducido, siendo salvajemente golpeado por un hombre con un palo de metal . Mientras tanto, otros vecinos presencian la escena y alientan un linchamiento al grito de “córtenle la cabeza” y “dejalo desnudo”.

El sospechoso fue atrapado por varias personas que lo redujeron y lo golpearon con varios objetos, como un palo de metal (@MinSegSF)

Tras recibir varias patadas y golpes de fierro, el sospechoso fue finalmente detenido por un patrullero que se acercó al lugar. Según precisaron a los medios locales, al poco tiempo también arribaron unas personas en motocicletas que amenazaron a los habitantes del barrio y les anticiparon que habría una “venganza” por lo sucedido.

El caso tomó notoriedad pública y en diálogo con el canal de noticias rosarino El Tres, una chica que pidió no mostrar su rostro en cámara, afirmó haber sido testigo del ataque contra el joven acusado de robo. Según detalló, todo empezó cuando ella estaba regresando a su casa y vio un “amontonamiento de gente, autos, motos y griterío en la esquina” de Reconquista y Ferreyra.

“Cuando me acerqué junto con un vecino, vi que estaban golpeando a una persona que estaba en el piso; se veía a alguien que lo golpeaba con un palo y a otros que también le pegaban”, recordó.

La joven explicó que al muchacho “le habían sacado la remera y las zapatillas, no paraban de insultarlo, de agredirlo, de escupirlo” hasta que un hombre descendió de ”un auto con un palo y empezó a pegarle”. A su vez, remarcó que el sujeto no estaría “identificado” como alguien “de la cuadra o del barrio”.

”Esa persona, cuando le pedimos que parara por favor, me insultó y me dijo ‘por qué lo defendés’. Pero no es cuestión de estar de un lado o del otro, no pasa por ahí”, subrayó.

La testigo aseguró que los agresores “lo venían siguiendo (al sospechoso), porque según lo que decían había robado en la zona” y “este chico quedó tirado en la vereda”. Asimismo, otro joven que lo estaba acompañando “escapó en bicicleta”.

“Hoy a la mañana nos enteramos que después vinieron varias motos, eran hombres y mujeres. Cuando vieron las manchas de sangre, se fueron en contramano por Reconquista gritando ‘no saben con quién se metieron, van a ver mañana a la noche lo que les va a pasar’”, agregó.

Por último, la vecina argumentó que, como consecuencia de esa amenaza, al otro día no se vio “a nadie en la calle” porque estaban “todos asustados”, incluso ella, que por esa razón prefirió no revelar su identidad.

“Lo que esta gente debe entender es que fuimos los vecinos de esta cuadra los que paramos la agresión y los que llamamos a la ambulancia para que lo atendieran”, destacó.

Seguí leyendo:

La defensa del marido de Carolina Píparo apeló la prisión preventiva

Conmoción en Barracas por el brutal asesinato de un policía retirado: intentó defender a su esposa de tres delincuentes