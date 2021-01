El pitbull de un funcionario de Morón atacó a un grupo de vecinos: una mujer tuvo que recibir 100 puntos de sutura

Una de las víctimas del ataque del perro pitbull en el municipio de Morón.

Un pitbull atacó a unas cinco personas luego de escapar de la casa de sus dueños en el municipio de Morón. La secuencia finalizó con la muerte del perro, cuando un policía intervino y lo mató a balazos.

El incidente se desencadenó poco antes de las 10 del pasado martes en la calle Alessandri entre Azul y Avellaneda, a 12 cuadras de la Base Aérea Militar. De acuerdo a testimonio de vecinos, el animal pertenece al ex concejal de Nuevo Encuentro y director de la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) número 9 de Morón, Marcelo Ríos.

El animal, bautizado como “Shasson” por su dueño, estaba en la vereda sin correa ni bozal cuando avanzó contra una vecina que caminaba de regreso a su casa.

“El perro me vino de frente, me saltó y me mordió el brazo”, apuntó la mujer en declaraciones a la prensa. Cuando otros vecinos intervinieron en la situación, el pitbull continuó con la agresión y los mordió en las piernas y los brazos.

Las víctimas fueron Daniel Eduardo Bernardo (57), Marta Orellana (46) y Graciela Suárez (58), según pudo corroborar Infobae de fuentes policiales.

Según la reconstrucción del hecho, llegó personal policial y del SAME ante el primer ataque. Pero al cuidador se le escapó nuevamente el perro y agredió a Agustín Martínez (57), otro de los vecinos que pasaba por el lugar.

La situación llegó a su fin cuando uno de los policías intento frenarlo y, ante la embestida del perro, efectuó un disparo en el piso con su arma reglamentaria Bersa Thunder. Tuvo que realizar un segundo fogonazo que finalizó con la vida del can, ya que el animal no se detenía.

La escena fue truculenta. “El policía le tiró un tiro cuando el perro le saltó y después otro, pero el perro seguía atacando igual”, relató una vecina en declaraciones a la prensa. El animal estaba herido. En medio de la tensión, la hija de una de las víctimas gritó al cuidador que maten al perro para evitar una tragedia. Allí el efectivo policial emite un disparo final.

“ No era la primera vez que el perro atacaba ”, advirtieron los afectados.

A raíz del ataque, los vecinos debieron ser hospitalizados. Una mujer tuvo que recibir 100 puntos de sutura y sufrió una grave lesión en un tendón, ya que las mordidas afectaron sus dos brazos. El perro fue retirado por personal de zoonosis.

En el día de ayer, una ambulancia del SAME que circulaba por la avenida Paseo Colón, en el Bajo de la Ciudad de Buenos Aires, embistió contra un semáforo en un accidente de tránsito. El vehículo llevaba un paciente: también era una persona herida por un pitbull. Afortunadamente, el impacto del choque no tuvo como consecuencia heridas mayores.

