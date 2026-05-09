Santa Fe: ocultó cocaína en bifes, los intentó ingresar a una cárcel y quedó detenida

Las pruebas realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) establecieron que la droga incautada tenía un peso total de 37 gramos

Una inspección rutinaria en la Unidad Penitenciaria Nº 2 “Las Flores”, ubicada en la ciudad de Santa Fe, derivó en la detención de una mujer de 42 años tras descubrirse su intento de ingresar seis envoltorios de cocaína ocultos en trozos de carne precocida destinados a un interno del pabellón 7.

El caso fue confirmado por las autoridades provinciales lo que generó un refuerzo en las medidas de control en el ingreso de alimentos ante nuevas sospechas de microtráfico en establecimientos penitenciarios.

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Las pruebas realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) establecieron que la droga incautada, fraccionada en seis empaques, tenía un peso total de 37 gramos, lo que, según la secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, “excede el consumo personal, dadas la cantidad y el fraccionamiento”, declaró a la radio LT8.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, detalló el hallazgo de 37 gramos de droga escondidos en un recipiente con comida durante una visita al penal "Las Flores"

Masneri agregó al medio radial santafesino que el hallazgo constituyó un caso de microtráfico debido a que “eran varias bochitas pequeñas distribuidas en varios bifes”. Este patrón de ocultamiento fue determinante para que la Fiscalía Provincial, a cargo de la fiscal Yanina Tolosa, continuara la investigación en el fuero local en vez de derivarla a la Justicia Federal.

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Su detención

La mujer detenida, identificada como M. J. R., se presentó el miércoles en el penal para visitar a un recluso. Personal del Servicio Penitenciario Provincial advirtió una actitud sospechosa y procedió a revisar de forma manual los alimentos que traía, ya que los trozos de carne no habían pasado por el escáner.

Los agentes descubrieron que los bifes presentaban cortes internos con forma de bolsa, dentro de los cuales localizaron los envoltorios encintados y con una sustancia blanquecina. “Se establecen varios anillos antes de que ingrese la visita, el primero es el atravesar el escáner, tanto corporal como el de paquetes y, luego, se realiza una nueva requisa visual y manual por parte de los agentes penitenciarios”, explicó Masneri.

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La droga estaba distribuida en seis empaques camufladas en cortes de bife precocidos

“Vieron que se trataba de carne precocida de una manera extraña, con cortes transversales transformados en bolsitas”, agregó.

La fiscal Tolosa dispuso la detención de la mujer bajo la carátula de suministro gratuito de estupefacientes y ordenó el secuestro de su teléfono móvil para verificar posibles vínculos. El destinatario de la droga, un interno del Pabellón 7, fue trasladado de inmediato a un sector de aislamiento preventivo mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas.

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La Unidad Penitenciaria N°2 "Las Flores" de la provincia de Santa Fe

La secretaria de Asuntos Penales agregó que la normativa que rige en contextos penitenciarios habilita el ingreso de ciertos alimentos precocidos únicamente para unidades de alta -pero no máxima- seguridad. Tras este episodio, expresó que “este último hallazgo hace que se restrinjan más las posibilidades”.

Además, comentó que el escáner, si bien resulta útil para detectar metales, presenta limitaciones ante sustancias orgánicas como la cocaína, por lo que la participación de personal experimentado resulta fundamental.

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La funcionaria añadió que la calificación que finalmente se asigne a los hechos dependerá del avance de la investigación, ya que la fiscal puede determinar si existió una tentativa de suministro para consumo personal o si hay elementos para tipificar microtráfico o asociación ilícita interna.