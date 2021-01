Avanza el trámite de extradición del golfista “Pato” Cabrera, acusado por violencia de género en Córdoba

Ángel “Pato” Cabrera fue detenido en Brasil el 14 de enero último para responder en un juicio sobre las acusaciones de violencia de género sobre su ex pareja Cecilia Torres Mana

Avanza en la Justicia cordobesa el trámite formal para la extradición del golfista Ángel “Pato” Cabrera, detenido en Brasil desde el 14 de enero último, para responder en un juicio sobre las acusaciones de violencia de género en la capital local, denunciadas por su expareja, Cecilia Torres Mana.

El abogado Carlos Nayi, querellante en representación de la víctima, manifestó a Télam que el Tribunal Superior de Justicia respondió favorablemente el pedido de la Cámara de Acusación para que se gestione, ante la Cancillería nacional, que el deportista se extraditado a la Argentina, tal como lo establece el Tratado Internacional 71272. Señaló además que “estamos en un mes especial por la feria judicial, pero de no mediar inconvenientes que demoren el proceso de extradición, en febrero Cabrera tendría que estar respondiendo por las acusaciones en un juicio oral y público”.

El letrado dijo que el golfista estuvo en calidad de prófugo cuatro meses y 25 días, por lo tanto adelantó que va a solicitar que, una vez extraditado, sea alojado en el penal local de Bouwer, y afirmó que las pruebas contra Cabrera son “abundantes y de alta calidad”, por lo tanto “en caso de que haya condena voy a solicitar que sea de cumplimiento efectivo”.

Cabrera fue detenido por Interpol el 14 de enero último, en el barrio Leblon, en la zona de playas de Río de Janeiro, y desde entonces se encuentra alojado en una dependencia policial federal de ese país.

El deportista cordobés, de 51 años, ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009, el 20 de julio del año pasado viajó, sin autorización judicial, desde su domicilio en Villa Allende hacia Estados Unidos donde participó en el circuito senior de golf e incluso se sometió a la intervención quirúrgica de su muñeca izquierda.

La Justicia advirtió la ausencia dos semanas después, a poco de establecer la fecha para el juicio que debe enfrentar y también a escasos días de nuevas denuncias presentadas por su ex pareja. La Justicia de Violencia de Género tramitó la captura internacional, mediante alerta roja a Interpol.

El golfista junto a su denunciante Cecilia Torres Mana (La Voz del Interior"

El visado se le vencía el 31 de enero, por eso abandonó territorio norteamericano. Durante su recorrido en el exterior, evitó presentarse en Argentina a audiencias importantes a partir de las denuncias en su contra; es decir, para estar a derecho.

En su momento, cuando trascendió el pedido de captura internacional, Miguel Gavier, abogado del deportista, les dijo a los medios que “cuando pueda Cabrera volverá al país” y que no lo había hecho hasta el momento “porque no hay vuelos”.

Su última publicación en su cuenta de Twitter se había dado el 25 de noviembre de 2020, en ocasión de la muerte de Maradona. “¡Gracias al más grande. Diego Armando, te vamos a extrañar!”, había escrito.

La última gran causa que implica al golfista tuvo su punto de inicio en diciembre de 2016 cuando, según la instrucción del expediente, su ex pareja, la policía Torres Mana, lo denunció por “maltratos y golpes de puño en la cara”.

En aquella oportunidad, Nayi había indicado en agosto que el golfista cordobés está a punto de enfrentar un proceso de enjuiciamiento ante la Cámara Segunda del Crimen en dos causas acumuladas por violencia de género en contra de su representada, una por “lesiones leves calificadas y amenazas”, del 2017, y otra por “lesiones leves calificadas y hurtos” del 2018.

Pero en total son tres las mujeres, todas ex parejas, que lo denunciaron además de Torres Mana: Silvia Rivadero, ex esposa y madre de sus dos hijos, tiene radicada en la fiscalía de Violencia Familiar de Córdoba una denuncia por amenazas mientras que su ex novia desde 2014 a 2016, Micaela Escudero, le inició otra causa en la misma fiscalía por amenazas y coacción donde dijo que el golfista la había zamarreado.

