Se negó a entregarles la escritura de una casa a ladrones: lo maniataron y lo asesinaron de seis puñaladas

Un hombre de 45 años fue encontrado este jueves maniatado y asesinado de seis puñaladas en su casa de la ciudad de Rosario. Los investigadores buscan a tres personas que quedaron grabadas por una cámara de seguridad de la zona. El móvil del crimen estaría vinculado a la venta de una propiedad. Por el momento hay un detenido.

Según las primeras informaciones, todo comenzó cuando tres personas se dirigieron a la casa de Fabián Norberto Iunnisi, ubicada en la calle Mendoza al 4600. Tocaron el timbre y el hombre los hizo ingresar. Se conocían. Iunnisi se encontraba junto a su madre, quien rápidamente fue encerrada en un baño por los sospechosos.

En ese momento, según los primeros testimonios, los visitantes increparon a Iunnisi: le exigieron que les entregara la escritura de una casa que el hombre tenía en otro lugar. Iunnisi se negó, les dijo que solamente tenía una copia. No alcanzó.

Pocas horas después, Iunnisi apareció asesinado en el interior de la vivienda, hallado por la policía de Santa Fue luego de que su madre llamara al 911. Su cuerpo presentaba seis puñaladas y se encontraba maniatado a una silla.

El cuerpo de Iunnisi presentaba 6 apuñaladas

El crimen quedó a cargo del fiscal Adrián Spelta, quien dijo a la prensa: “Se trató de un intento de robo, de sustracción de alguno elementos de la casa del que participaron tres personas”. “Ante la negativa de parte de morador de entregar los elementos solicitados, le provocan la muerte mediante armas blancas y algunos golpes”, agregó.

La madre de la víctima, por su parte, fue testigo del hecho y declaró que “le solicitaban la escritura de la única propiedad que tenían, que era en zona norte”, dijo Spelta. El fiscal añadió que “se hicieron allanamientos y se detuvo a una persona que podría tener relación con el hecho”.

De acuerdo a la investigación, la escritura que le reclamaban pertenece a una casa que estaba alquilada a una persona que, a su vez, la subalquiló a terceros, precisó el fiscal. El fiscal sostuvo en rueda de prensa que “no falta nada en la casa” y agregó que los agresores “pretendían que les den una escritura y habían acordado un encuentro para eso”.

Su madre fue testigo del crimen

Según las primeras averiguaciones, ese objetivo “se vio frustrado porque (la víctima) no tenía la escritura en su poder, sino que tenía una copia, y a raíz de eso comienzan las agresiones”, explicó el funcionario judicial. Spelta sospecha que los atacantes “arribaron con la intención de comprar la casa, no de llevarse la escritura”, ya que “llevarse la escritura no es la forma de trasladar el dominio del inmueble”.

En la vivienda que el hombre tenía alquilada además de la detención de una persona -que no se descarta que haya participado del crimen- la Policía secuestró una motocicleta, que será analizada para determinar si fue la utilizada por las tres personas que cometieron el asesinato. La cámara de seguridad de un banco cercano al domicilio del crimen captó a las tres personas que llegaron y se escaparon en moto, a las 8.36 de la mañana, detalló el fiscal.

De este modo, los investigadores realizaban esta tarde distintas tareas para intentar identificar a los sospechosos que quedaron filmados. Por último, el cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue donde le realizaron la autopsia que determinó que Iunnisi recibió seis puñaladas a la altura del tórax y sus manos mostraban heridas defensivas.

Seguí leyendo

“Devolvé la plata o vamos a matar a tu mujer y a tu hija”: desarticularon una banda de prestamistas en Rosario

Una mujer trans fue asesinada de una ráfaga de 20 disparos en Rosario

Cayó una banda que robaba autoestéreos en Palermo con un inhibidor de señales