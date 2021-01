José C. Paz: una patota atacó a ladrillazos a un joven por defender a una amiga y está grave

Una patota atacó a un joven de 25 años en José C. Paz y está grave

Un joven de 25 años fue brutalmente agredido la semana pasada en la localidad bonaerense de José C. Paz cuando intentó defender a una amiga de una agresión verbal y se encuentra internado en grave estado.

Se trata de Facundo Nicolás Petroboni, de 25 años, que el miércoles pasado por la mañana acompañó a una amiga hasta el Hospital Mercante de José C. Paz. Como había olvidado llevar un tapabocas, Facundo permaneció en la puerta del edificio, donde un grupo de al menos seis jóvenes que serían de esa misma zona insultó a su amiga e intentó agredirlo.

Cuando Facundo intentó defender a la joven, el grupo amenazó con golpearlo. En ese momento, Facundo atinó a salir corriendo hacia su casa, ubicada a pocas cuadras de ahí, sobre la calle Arias.

La cámara de seguridad de un comercio sobre la calle René Favaloro, sobre la cual se encuentra el centro de salud donde inició la agresión, registró el paso de los agresores, que corren detrás de la víctima y a su paso recogen piedras, cascotes y ladrillos que luego utilizaron para golpearlo.

Facundo Petroboni tiene 25 años y se encuentra en grave estado: lo golpearon en la cabeza y le hundieron una prótesis que debe usar tras un grave accidente de moto en 2018

A pesar de que en un primer momento logró escapar, Facundo tropezó en una zanja y fue alcanzado por la patota en la puerta de su casa, donde se descompensó a raíz de los golpes de puño y patadas que recibió en la cabeza. De acuerdo al relato de sus familiares, los agresores dejaron de golpearlo sólo cuando sus hermanos y su madre salieron del interior de la vivienda, los separaron e intentaron perseguirlos.

La gravedad de la agresión que recibió Facundo deriva de un accidente en moto que sufrió en 2018, por el cual debió ser operado y a partir del cual lleva un injerto en el cráneo , una prótesis que le permitió vivir en su momento a pesar de la gravedad de las heridas.

“Todos sabían que mi hermano estaba operado, por eso yo creo que esto es una tentativa de homicidio. En la cara no tiene golpes ni hematomas, le pegaron en la cabeza, sólo donde tenía la prótesis y ahora la placa está hundida. Lo vinieron a matar” , señaló Cintia, una de las hermanas de Facundo, en diálogo con TN. “La golpiza terminó en la puerta de mi casa, la casa de mi mamá. Cuando salí y lo vi tirado pensé que estaba muerto”.

El ataque comenzó en la puerta del Hospital Mercante, al cual el joven había acompañado a una amiga

En ese momento, Facundo fue trasladado inconsciente de urgencia en un auto particular hasta el Hospital Mercante, donde ahora continúa internado en terapia intensiva. Si bien está estable y se recupera lentamente, todavía no está fuera de peligro y los médicos evalúan la evolución de una hemorragia para determinar si lo operan. “Ahora balbucea pero no sabemos si él se acuerda o no de lo que le pasó”, explicó su hermana.

Mientras tanto, su familia pide Justicia por el ataque y reclama la detención de los agresores. “Nosotros logramos identificar a seis pero eran más o menos 15 y había mujeres también”, dice su hermana, que asegura que “son del barrio” y que uno de ellos tiene una denuncia por amenazas por parte de la amiga de Petroboni por ir a buscarla a su casa y disparar frente a su vivienda con una escopeta para amedrentarla.

La cámara de seguridad de un comercio registró el momento en que los agresores del joven recogen piedras y cascotes del camino para golpearlo

Sus familiares denuncian que en la persecusión tras el ataque, la policía detuvo a uno de los jóvenes pero luego lo liberaron. “En la fiscalía de Malvinas no me quisieron atender y hasta el día de hoy nadie se comunicó con nosotros”, señaló Cintia. “Nosotros nos movimos y conseguimos el video donde se ve que en el camino van recogiendo piedras que después le tiraron. Tenemos miedo”.

“Por favor que compartan para que a esos hijos de mil puta los agarre la policía y los metan presos. Son todos de José C. Paz, del barrio 9 de Julio. No voy a parar hasta que se haga justicia. Mi hermano es un pibe que no jode a nadie, todo esto fue por defenderla a su amiga. Están todas las denuncias hechas, les pido por favor que compartan y se pongan un minuto en mí lugar”, escribió Evelin, otra hermana del joven, en Facebook.

