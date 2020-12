Habló el padre del joven detenido por la muerte del chico de 5 años en Flores: “No voy a decir que tiene que ir preso, fue un accidente de tránsito”

Ricardo y Rubén Papadopulos

Este mediodía, Rubén Papadopulos, el padre del joven de 21 años detenido por atropellar y matar a un chico de cinco años en Flores, rompió el silencio: “Jamás a voy a decir que mi hijo tiene que ir preso, fue un accidente de tránsito”.

El hombre de 44 años se presentó junto a su mujer en la Alcaidía 14 de Recoleta en donde permanece detenido Ricardo, su hijo, quien se entregó ayer por la mañana tras permanecer prófugo desde el 17 de diciembre por la noche, fecha en la cual se produjo el incidente en la intersección de las avenidas Directorio y San Pedrito.

“Pido perdón a la familia, en nombre de toda nuestra familia. Le pido perdón a este gente que sé que no está pasando un momento bueno. Es terrible lo que está pasando. Esto no es fácil. Tampoco es fácil para nosotros. Lo que quiero decir es que mi hijo estuvo manejando, mi hijo no fue a robar, mi hijo no mató con un revólver a un angelito de Dios. Lo único que quiero decir es que estaba manejando y tuvo la mala suerte de atropellar a un angelito de Dios ”, dijo en diálogo con C5N.

Y continuó: “Mi hijo es mayor. Tengo entendido que fue a sacar un registro y no se lo dieron. El motivo, sinceramente, no lo sé. Pero él tuvo la voluntad de hacerse el registro para conducir. Ahora, que no se lo dieran... El motivo no lo sé y no es culpa de él”.

Ricardo Papadopulos se entregó ayer por la mañana

Rubén Papadopulos se presentó el sábado 19 en la comisaría 7A. Allí se identificó como el titular del Volkswagen Golf GTI y al día siguiente declaró ante el doctor Cesar Troncoso, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 55, en donde indicó que él no manejaba el vehículo.

“No fue fácil entregarme. No es fácil para mí, para mi hijo. Esto le puede pasar a un gitano o a un japonés, es un accidente de tránsito. Lamentablemente están hablando de los gitanos y somos normales, somos de carne y hueso. Somos personas cristianas, creemos mucho en Dios. Somos igual que ustedes, solo que somos gitanos. No cambia nada”.

“Yo no voy a defender a mi hijo, está Dios que va a ser su justicia. Y la Justicia por supuesto. Pero estamos de acuerdo en que mi hijo no podía manejar”, continuó Papadopulos.

El joven de 21 años se presentó en la Alcaidía 14 junto a su abogado. Sólo alcanzó a decir: “Yo manejaba, pido disculpas y perdón”.

“Esta desgracia le pudo haber pasado a cualquiera. Pienso que se pudo haber evitado... Yo no quiero echarle la culpa a nadie. Están las cámaras, los semáforos... A lo mejor, mi hijo pudo haber estado un poco excedido de velocidad, pero no venía a 200 kilómetros por hora. Están las cámaras y las grabaciones”, expresó su padre.

También sostuvo: “ Un accidente lo puede tener cualquiera. A mi hijo le quitó la visión el camión. Se le cruzó un camión con un semáforo en rojo. Y no era un camión de cuatro o cinco metros. Era un camión con acoplado. Era inmenso. A simple vista veo que el semáforo no está bien para que el camión cruce, lo veo fuera de tiempo. Es como que le tapó la visión a mi hijo. Hay una especie de pantalla cuadrada que está en todos los semáforos y en esa esquina no está. Ahí marca cuándo se puede pasar o no y el tiempo que queda. No estaba en esa esquina”.

El conductor de 21 años permaneció más de una semana prófugo tras la muerte del chico de cinco años

Papadopulos reiteró que su hijo no manejaba a mucha velocidad “porque es una avenida, que tenés que ir a 40 o 50 (kilómetros por hora) para que te pueda dar el verde y seguir continuando. Atrás de él, a medio metro, hay dos motos. Si él manejara a una gran velocidad, las dos motos estarían más lejos de él. Pero creería que las motos están a medio metro o un metro de distancia”.

El padre del joven detenido reveló que tras el siniestro que ocasionó la muerte de Isaac Sus, recibió un llamado de su hijo: “ Empezó a llorar, me cortó el teléfono y no supe más de él. Y nos enteramos por los medios. Yo no me presenté en el momento, me costó presentarme porque no es fácil aceptar la situación, pero es lo que teníamos que hacer. Me presenté, me puse en manos de la Justicia, porque la Justicia es correcta y pienso que es lo mejor que hicimos”.

Rubén Papadopulos llegó este mediodía hasta la Alcaidía 14 acompañado de su mujer (Créditos: C5N)

Ricardo Papadopulos llegó el viernes al mediodía hasta la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, ubicada en la avenida Scalabrini Ortiz 1350, del barrio porteño de Palermo. Horas antes, su padre había sido liberado por “falta de méritos”.

“Mi hijo tuvo un accidente de tránsito, no fue con un revólver. Le pido perdón a la familia, mi más sentido pésame para ellos, sé que no la están pasando bien. Es una desgracia. Tuvo la mala suerte de haber manejado en ese momento, en esa esquina, donde no estaba la señalización, donde se le cruzó el camión y perdió la visual ”, manifestó Rubén Papadopulos.

“ Es un chico de 21 años. Los chicos de hoy hacen cosas peores que manejar un auto sin registro. No di la cara por respeto a los familiares. Después quise expresar nuestro dolor hacia la familia. Pero no sé por qué no se lo dieron el registro”, concluyó.

