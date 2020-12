Liberarán por falta de mérito a Rubén Papadopulos, padre del joven prófugo acusado de atropellar y matar a un nene de cinco años en Flores

Ricardo y Rubén Papadopulos

Esta tarde, la Justicia decidió que Rubén Papadopulos, padre del joven acusado de atropellar y matar a Isaac Sus, sea liberado . Se estima que por la noche será excarcelado de la Alcaidía 14 de Recoleta.

El hombre se había entregado el sábado 19 de diciembre. Allí había asegurado ser el titular del vehículo en cuestión. Con el correr de las horas, la Justicia comprobó que quien manejaba el Volkswagen Golf era Ricardo Emanuel, su hijo, quien por estas horas continúa prófugo.

La Justicia concluyó que Papadopulos no tuvo participación en el hecho y tampoco puede ser acusado de encubrimiento , dado que el Código Penal prevé que un padre puede ayudar a que un hijo evada a la Justicia sin que eso sea un delito. Por lo tanto, no hay mayor razón para que Papadopulos padre permanezca preso.

Hace dos días, el padre del conductor negó saber cuál es el paradero de su hijo. “ No sé dónde está porque después de ese primer llamado no tuve más contacto con él. No sé nada más. El ni siquiera vivía conmigo “, sostuvo.

Ante la jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional Nº 62, el 21 de diciembre declaró: “Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve”.

E intentó explicar: “Estaba desesperado, muy angustiado por lo que estaba viviendo. Tarde en entregarme por eso”.

Infobae constató que en la Justicia descreen de sus palabras. Fuentes cercanas al expediente están convencidos de que el retraso en entregarse forma parte de una estrategia. “El objetivo claramente era hacerle ganar tiempo al hijo para que tome la ruta y se vaya. Por eso tardó en ir a la comisaría, le dio al hijo una ventana de tiempo muy valiosa”.

Papadopulos, de 21 años, se entregó en la Comisaría 7A de Flores acompañado por su abogado. En ese barrio, pasadas las 23 del jueves 17 de diciembre, su hijo Ricardo embistió contra Isaac, de cinco años, y su mamá, Débora Agosti, quien continúa internada. El siniestro ocurrió en Avenida Directorio y San Pedrito.

Ricardo Papadopulos no tenía licencia de conducir. Así consta en información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): según sus registros el joven fue reprobado cuando intentó obtenerla por primera vez en la sede Roca de la Dirección General de Licencias, en octubre de 2017, cuando tenía 18 años.

El Volkswagen Golf que conducía Ricardo Papadopulos

“En el examen psicológico se encuentran indicios contrarios para la aptitud para manejar, por lo que no se le otorga la licencia hasta presentar un estudio psicodiagnóstico para profundizar su situación”, precisó un informe elaborado por la ANSV, que además detalló que casualmente fue atendido por la misma psicóloga que inhabilitó a su padre en marzo 2020.

Si bien la causa la lleva adelante el fiscal Augusto Troncoso de la Fiscalía N°55 de la Ciudad, en las últimas horas se sumó al despliegue a la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja que comanda el fiscal José María Campagnoli. “Se aportó personal para realizar distintas tareas que están en absoluta reserva para evitar que un dato filtrado pueda hacer que Papadopulos siga escapando”, explica una fuente en la búsqueda.

