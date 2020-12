La Nochebuena del prófugo más buscado: mega operativo para encontrar al joven que atropelló y mató a un nene de 5 años en Flores

Los videos del joven que atropelló y mató a un nene de 5 años en Flores

“Tenemos a todo el aparato estatal buscando al prófugo. Alguien lo está protegiendo fuertemente”.

El que habla es una de las cabezas coordinadoras de la búsqueda de Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven sospechado de manejar el Volkswagen Golf GTI blanco que atropelló y asesinó a Isaac Sus e hirió a su madre en Flores. La cacería del prófugo ya requirió del trabajo coordinado de tres fuerzas policiales y dos fiscalías abocadas casi por completo a la tarea. Con allanamientos y tareas de inteligencia bajo secreto de sumario en una causa bajo la firma de la jueza Patricia Guichandut, los investigadores intentan desarticular la estructura que lo mantiene en la clandestinidad. Mientras tanto su padre, Rubén, el titular del vehículo, sigue preso pero jura que no sabe nada de su hijo.

En las últimas horas se realizaron varios procedimientos en el marco de la búsqueda, aunque todos con resultado negativo. Primero se allanó un domicilio en Lomas del Mirador y luego tres en Capital Federal. Además se montó inteligencia en otra localidad bonaerense, ya que un dato alertó a los investigadores de que el escondite podría estar en esa zona aunque hasta el momento no se obtuvo resultado.

Si bien la causa la lleva adelante el fiscal Augusto Troncoso de la Fiscalía N°55 de la Ciudad, en las últimas horas se sumó al despliegue a la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja que comanda el fiscal José María Campagnoli. “Se aportó personal para realizar distintas tareas que están en absoluta reserva para evitar que un dato filtrado pueda hacer que Papadopulos siga escapando”, explica una fuente en la búsqueda.

A pesar del trabajo coordinado con distintas fuerzas, la que lleva adelante la búsqueda es la Policía de la Ciudad, más precisamente la División Homicidios en conjunto con la Brigada de la Comisaria Comunal 7. “Más allá de los allanamientos ordenados por el juzgado en puntos específicos de la ciudad, en las últimas horas acudimos a varios lugares alertados por personas que decían verlo y finalmente no era. Desde que la jueza autorizó la difusión de la cara llegan muchos llamados hasta ahora todos negativos”, explica una fuente de la fuerza. También se le dio intervención a las divisiones tecnológicas de la fuerza porteña que revisan las redes sociales de Papadopulos aunque detectaron que su última actividad fue en 2016.

Mientras tanto, Rubén Papadopulos, padre del buscado que aún permanece detenido, asegura no saber dónde está su hijo y jura que su última comunicación fue minutos después del hecho. “No sé dónde está. Me llamo esa noche y me dijo que había tenido un accidente. Estaba angustiado y llorando, después la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar”, dijo en su declaración indagatoria.

El padre, se estima, no permanecerá mucho tiempo más detenido. Según cree la Justicia, quien manejaba era su hijo por lo que no tuvo participación en el hecho y tampoco puede ser acusado de encubrimiento porque el Código Penal prevé que un padre puede ayudar a que un hijo evada a la Justicia sin que eso sea un delito. Por lo tanto no hay mayor razón para que Papadopulos padre permanezca preso.

La jueza Guichandut ya ordenó la captura no sólo nacional sino internacional; por eso Interpol emitió una circular roja para que el hombre de 21 años sea detenido si decide pisar un aeropuerto o pasar alguna frontera. Esto se da porque se cree que en el lapso en el que los policías buscaban a su padre, creyendo que era el conductor porque el auto estaba a su nombre, pudo haber aprovechado para salir del país.

“¿Puede estar escondido y escapando de la Justicia sin apoyo de nadie?”, preguntó Infobae a uno de los investigadores. La respuesta es contundente: “Imposible. Estar prófugo de la Justicia, con tu foto en todos los medios nacionales y con todas las fuerzas buscándote sale mucho dinero. Evidentemente está refugiado con alguien que lo protege, lo ayuda y lo mantiene”.

Amigo invisible: el desconocido en el garage tras la fuga.

Otra pregunta que todavía no está revelada en el expediente: ¿Quién es la persona que se ve bajar del lado del acompañante en el video del garage? Nadie lo sabe aún porque todavía no fue identificado por la Justicia pero se descartó que sea el padre por lo que probablemente sea un amigo o familiar. En la fiscalía y en el juzgado del caso creen que pudo haber estado presente al momento de atropellar a Isaac porque según el recorrido que se trazó en base a cámaras de seguridad es poco probable que Papadopulos haya podido pasar a buscar a alguien entre el hecho y el momento en que deja el auto en el estacionamiento.

Algunos allegados a la familia, que no pertenece a la comunidad gitana como los Papadopulos, deslizan por lo bajo que la llave de la entrega está en la liberación del padre. “Es muy posible que el chico esté esperando una comunicación con el padre para que le dé el consejo de entregarse. Hay que entender, aunque sea difícil, que en la comunidad gitana la palabra de alguien con más autoridad pesa mucho. Ellos tienen, por ejemplo, una consejo de ancianos donde los más viejos ayudan a los más jóvenes”, afirma alguien con vínculos cercanos.

Mientras tanto, Ricardo Papadopulos se prepara para una Nochebuena atípica: oculto y a la fuga.

