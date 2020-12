Pornoextorsión en Bragado: un video íntimo, el mail anónimo y el presunto plan de la ex pareja de la policía para perjudicarla

La joven perdió la vida después de dispararse en la cabeza

La muerte de Belén San Román, la policía de la localidad bonaerense de Bragado que decidió quitarse la vida después de que su ex novio viralizara una video íntimo suyo, es investigada por la Fiscalía N° 6 de Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, quien trata de determinar ahora todo lo que rodeó al trágico final de la joven oficial. Para eso es importante -reveló el padre de la víctima- las pericias en el celular de la policía en el que dejó una carta antes de dispararse con su pistola reglamentaria en la cabeza. Pero no es lo único. El foco también se pondrá obviamente sobre Tobías Villarruel (25), la ex pareja de San Román que presuntamente divulgó las imágenes sexuales en represalia contra Belén por no cumplir con sus extorsiones, aunque al parecer el plan iba más allá.

Según dijeron fuentes oficiales a Infobae, se sospecha que el acusado no sólo divulgó el video como parte de una pornoextorsión con su ex sino que además fue él quien envió el mensaje anónimo a Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires denunciando la existencia de las imágenes sexuales de Belén con el fin perjudicarla también en su lugar de trabajo. “No descartamos para nada que haya sido él quien orquestó todo este circo, que terminó con la vida de una joven inocente y excelente policía”, sostuvo la fuente a este medio. Se trata de un hecho que se deberá resolver durante la investigación, aunque desde la fuerza creen firmemente que Villaruel ideó todo un plan de venganza tanto desde lo personal como lo laboral contra su ex al ver que sus extorsiones no tenían el efecto que quería.

De acuerdo con lo que pudo averiguar este medio, a finales de noviembre a la dirección de mail de Asuntos Internos llegó un mensaje anónimo en el que se denunciaba la difusión de imágenes y videos de origen íntimo de la oficial. Fue entonces que se hizo una consulta con la Superintendencia de Políticas de Género de la Policía y con el mismo Ministerio de Seguridad para ver cómo se procedía, pero finalmente se desestimó y todo quedó ahí. Pero el daño ya estaba hecho. Si bien trascendió que la fuerza le había hecho un sumario a Belén por la existencia de ese video, Asuntos Internos lo desmintió categóricamente a través del propio auditor general, Darío Díaz. Las mismas fuentes consultadas por este medio negaron alguna represalia contra Belén por el video sexual.

“El 19 de noviembre, en la Auditoría se recibió un mail anónimo en el que se relataba la difusión de imágenes y videos de origen íntimo de la oficial. Me informaron del ingreso de ese correo y se hizo una consulta con la Superintendencia de Políticas de Género de la Policía y con el ministerio. La denuncia se desestimó sin más trámite apenas se tomó conocimiento de que ella era la víctima y la estaban extorsionando. La difusión de la versión de que Asuntos Internos había iniciado un sumario o sancionado a la chica estaba contribuyendo a la estrategia del acosador de destruirla. Por eso creemos que la denuncia anónima la hizo la misma persona sospechada de inducir al suicidio a Belén a partir de la viralización de los videos y vamos a ponerla a disposición de la fiscalía ”, dijo el funcionario en diálogo con la agencia Télam, en coincidencia con lo que revelaron a Infobae.

Belén San Román y su padre

Belén cumplía funciones en el Comando de Patrulla Rural, de Bragado. Tenía dos hijos de 2 y 8 años y conoció a Tobías cuando ya estaba detenido en una penal por una causa por robo a una panadería Chivilcoy y que casualmente tramitó también el fiscal Carcagno. Por el momento no trascendió en qué circunstancias entablaron el vínculo. “Se conocían de antes”, se limitaron a contestar a Infobae. La joven nunca imaginó la extorsión a la que sería sometida. Según explicó su padre, la vergüenza que le despertó la viralización del video la afectó demasiado.

“Mi hija era un ser de luz, querida por todo el mundo. Era una funcionaria policial excelente: los mismos jefes me lo dijeron. La única víctima es Belén. No importa lo que hizo en su vida privada o con quién lo hizo. Ella confió en alguien”, dijo Marcelo, el papá de Belén. “Que quede claro que acá hay una víctima y es mi hija. Le pasó por confiar en alguien, ese fue el único error que cometió”, agregó.

Según dijeron a este medio, se le brindó toda la contención a Belén y de hecho -de acuerdo con el auditor general- se comunicaron con la familia para expresarle todo su apoyo. “Es un momento muy difícil para la familia. La única víctima en todo esto es Belén. Ahora estamos investigando a la ex pareja. Creemos que él está detrás de todo. Del mensaje anónimo, de la viralización”, agregó la fuente a Infobae. Ahora la fiscalía tratará de determinar si antes de divulgarlo, Villaruel obtuvo algún rédito por su extorsión. En la previa a dispararse, San Román le escribió mensajes a sus compañeros que, por todo lo que pasó, fueron inmediatamente a su casa y la encontraron desvanecida en el suelo. Agonizó cinco días hasta que el viernes pasado finalmente murió.

Belén tenía dos hijos pequeños

Las últimas semanas habían sido un calvario y Belén no soportó la mirada inquisidora de todo el pueblo. El video se regó como pólvora y fueron miles los que lo compartieron, incluso conocidos de la propia víctima. Ahora se suma que la lucha a nivel legal será difícil, pues no está clara la figura contra este tipo de prácticas.

Desde julio del año pasado, en la Cámara de Diputados está frenado un proyecto de ley presentado por la senadora santiagueña Claudia Ledesma Abdala que propone penar la difusión de contenidos. Modifica los artículos 155 y 169 del Código Penal. Básicamente propone penar la difusión de contenidos no consentidos de desnudez, sexual o erótico, incluso si se han obtenido con autorización de la víctima. Por este motivo, iniciaron una campaña para pedirle a la presidenta de la Comisión de legislación penal de Diputados, Ana Carolina Gaillard, que dé tratamiento urgente al proyecto de ley.

Pese a lo que le pasó, Marcelo aclaró ya varias veces que no guarda rencor contra quienes difundieron las imágenes de su hija. Se trató de un documento que circuló por la ciudad de Bragado, una localidad con 40.000 habitantes. “Tenemos que ir evolucionando y cambiando en una sociedad tan enferma. No lo abras, no me lo muestres, borralo y acordate lo que pasó con Belén”, dijo su padre.

