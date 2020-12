El regreso de la secta de la “Tía Eva”, la pensionada de San Justo que convertía en esclavos a sus fieles

El altar central del Templo Filadelfia en San Justo, allanado por segunda vez esta mañana.

Una pensionada de San Justo también puede encarnar el miedo a Dios.

Eva Petrona Pereyra no parecía nada amenazante cuando la fiscal general de La Matanza Patricia Ochoa ordenó que la arresten en mayo de 2019, una mujer de San Justo de 74 años en ese entonces, sentada frente a la mesa de su casa en la calle Centenera al 3700, su domicilio fiscal.

Eva Petrona se había registrado en la AFIP como supuesta panadera, para hacer pan, pero ella no hacía pan. Su casa donde la Policía Bonaerense arrestaba tampoco era una casa: era literalmente un templo, Templo Filadelfia, se llamaba, inscripto en Registro de Culto de la Nación. Durante más de 40 años, Eva Petrona se había anunciado a sí misma como una profeta, una “sierva de Dios” para despojar a sus fieles de sus bienes y convertirlos en esclavos, para obligarlos, precisamente, a vender pan.

Eva, para no tener tarjetas de crédito o cuentas bancarias a su nombre, vivía en cierto lujo. Había comprado una casa en el country La Bequerencia de San Miguel del Monte, con establos para equitación y un campo de golf, por un precio de medio millón de dólares. Sus víctimas que declararon en la Justicia hablaron de una teología forme, retorcida, una versión cristiana del tormento absoluto centrado en el Antiguo Testamento, con matrimonios forzados entre fieles tras supuestas visiones divinas de Eva, “La Tía” para sus seguidores. El culto tenía un campo en las afueras de Miramar llamado El Descanso, una ironía para un lugar supuestamente diseñado para castigar y reprogramar a seguidores rebeldes con golpizas y privaciones, humillados bajo azotes y un régimen de hambre. De vuelta en el templo de Centenera la vida no era mucho mejor. Una fiel convertida en víctima habló sobre su dieta: mate y torta frita, una vez al día.

Pero lo peor de todo, quizás, no era la comida.

La PFA irrumpe en el Templo Filadelfia esta mañana.

Otra víctima, un varón, declaró: “En el templo de Centenera se hacían reuniones de al menos veinte hombres una vez por semana. Se apagaban las luces. Se ponía música de Alabanza. En ese momento Eva decía: ‘El hombre a lo largo de la historia bíblica pegó contra Dios con mujeres por su fuerza viril natural’. Todos debíamos danzar y cuando el Espíritu Santo se ponía dentro de Eva empezaba a rozar el cuerpo de todos hasta que nos hacía eyacular. Nos explicaba que de esta manera nuestra fuerza viril estaba disminuida. Lo llamaba a esto ‘castración espiritual’”.

Los allanamientos llegaron hasta Bahía Blanca en aquel entonces. Allí, en otra sucursal del Templo Filadelfia, un hombre de 30 años fue encontrado semidesnudo llorando en el piso, abrazado a una Biblia que no se atrevía a soltar.

Los delitos imputados fueron varios: lavado de dinero, reducción contra la servidumbre, delitos contra la identidad sexual. Había dos otras líderes: Divina Luz Pereyra, Adriana del Valle Carranza. Ambas fallecieron.

Eva fue presa, pero lo cierto es que, al menos para la Justicia, nunca se rindió.

Eva Petrona Pereyra, "La Tía Eva", al ser arrestada en el templo de Centenera.

Hoy, el fiscal Santiago Marquevich, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 en Morón junto a la PROTEX con los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano ordenaron una serie de nuevos procedimientos a Policía Federal y Gendarmería Nacional luego de que una serie de nuevos delitos se descubrieran tras declaraciones de nuevas víctimas, con una extensa lista de nuevos bienes detectados.

Hay 19 ordenes de allanamiento más diez nuevos pedidos de detención, en operativos con la presencia de la jefa de Gabinete Cecilia Rodríguez y el subsecretario de Intervención federal Luis Morales del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los allanamientos continuaban a mediados de esta mañana en puntos Bahía Blanca, Salta, Mendoza, Neuquén. Dos personas fueron detenidas en Salta: se cree las operaciones del culto llegan incluso a Paraguay.

Según una fuente clave del caso, Eva supuestamente continuó operando en la cárcel.





NOTICIA EN DESARROLLO