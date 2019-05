En una de las intervenciones telefónicas a las que accedió este medio, se escucha a la "tía Eva" preguntarle (de muy mal modo) a una de las mujeres encargadas de cuidar a la personas captadas si tenía el dinero suficiente para darles de comer: "¿Tenes plata para toda esta semana o no?", se escucha decir a la líder. Del otro lado la mujer responde que no, que se quedó sin dinero. La mujer que da las ordenes la reta: "Estoy por hacer un giro y no me avisas nada. Por qué no me decís 'Tía me estoy quedando sin plata', no me decís nada. ¿Tengo la bola de cristal yo?". La empleada termina por pedir disculpas.