Detuvieron a uno de los motochorros que asaltaron y golpearon a Baby Etchecopar

La detención de uno de los motochorros

La Policía de la Ciudad detuvo esta tarde a uno de los dos motochorros que asaltaron y golpearon al periodista Baby Etchecopar a la salida del estudio de Radio Rivadavia, en la calle Arenales al 2400, en Barrio Norte.

El robo se produjo pasadas las 14. El delincuente arrestado, identificado como Rubén Machuca, de 35 años, abordó al conductor y luego de forcejear, le quitó el reloj y lo tiró al piso. Tras ello, se subió a la moto que conducía su cómplice, quien está siendo buscado.

El reloj que le robaron al periodista

Enseguida el personal de la Comisaría Vecinal 2° A de la fuerza porteña fue en búsqueda de los delincuentes e interceptó a Machuca a unas pocas cuadras del lugar del hecho, en Juncal al 2100. Entre sus pertenencias tenía el reloj de Etchecopar.

Debido al forcejeo para evitar que le roben, Etchecopar se lastimó un hombro y fue llevado de inmediato al Hospital de San Isidro, ya que pidió ser atendido por su traumatólogo de confianza. Según confirmó él mismo, tuvo una luxación en el hombro, pero su cuadro no revestiría gravedad.

Ruben Machuca de 35 años, el único detenido por el robo

“Salí de la radio y un tipo grandote me empujó y me caí sobre el hombro. Ahí empezamos forcejar y me sacó el reloj. La policía lo vio en el momento y a las pocas cuadras lo agarraron. Lo malo es que si no me apuraba a hacer la denuncia lo liberan”, contó el conductor al canal de noticias A24 en la puerta del hospital.

Y siguió: “Tengo una luxación de hombro que duele muchísimo, creí que me iban a operar. Pero por suerte estoy bien. Gracias por sacarme al aire así la familia se queda tranquila de que está todo bien. Lamentablemente estoy acostumbrado. Uno ya dice `la saqué barata”.

El conductor de Basta Baby, ciclo que se emite por A24, indicó: “Yo iba caminan por Arenales y cuando crucé la calle me vieron el reloj y se me tiraron en encima. Para mi fue al voleo. Ellos ven a alguien con algo y se mandan. Me lo hacen a mí o una persona de ochenta años. Voy a seguir laburando. No voy a parar. Es más fuerte que yo. Esta noche ya vuelvo al programa”.

No es la primera vez que Etchecopar vive un episodio de inseguridad. Cabe recordar que en marzo de 2012 fue víctima de un violento asalto en su casa de San Isidro, cuando se encontraba con su familia. La Justicia dictaminó que el periodista actuó en “legítima defensa” durante el tiroteo en que cayó abatido uno de los ladrones. Además del propio Baby, resultó herido su hijo, Federico. Esa noche también estaba su hija, por esos días embarazada.

