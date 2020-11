La profesora de inglés asesinada a puñaladas por su ex alumno había realizado trece denuncias y la Justicia las desestimó

Hablan la pareja y un amigo de Paola Tacacho

Desde el sábado, el pueblo tucumano está consternado por el femicidio de Paola Estefanía Tacacho (32), la profesora de inglés que fue asesinada a puñaladas por Mauricio Parada Parejas, un ex alumno que la acosaba y amenazaba de muerte desde hace cinco años. El crimen ocurrió a las 21:30 horas, cuando Tacacho terminó su rutina en un gimnasio del barrio Norte de la ciudad de San Miguel de Tucumán y se dirigió de regreso a su casa, ubicada a pocas cuadras.

Tal como reconstruyó Infobae, el hombre abordó a la mujer de manera imprevista, a la altura de la calle Monteagudo al 500, y luego de mantener una fuerte discusión con ella, sacó un cuchillo y le asestó al menos seis puñaladas. La primera fue por la espalda, cuando la mujer quería dejarlo atrás y escapar del asedio. Paola murió en el lugar.

A medida que pasan las horas, van trascendiendo detalles del brutal femicidio. La novedad llegó de la mano de un medio tucumano que tuvo acceso a las trece denuncias que Tacacho había efectuado contra Parada Parejas . La lista, de acuerdo al portal Los Primeros de Tucumán comienza en Noviembre de 2015 y finaliza en mayo de 2020.

Durante ese período de tiempo, Paola elevó más de una decena de denuncias por: Acoso y Violencia de Género; Desobediencia Judicial y Amenazas. Dos de ellas, según la periodista Mariana Romero que está siguiendo el caso, fueron archivadas por “no contar con el espacio físico suficiente” ni para el personal ni para la cantidad de expedientes que había en esa oficina.

La pareja de Paola, Ana, y un íntimo amigo, Marcelo, también hablaron con la prensa tucumana. De acuerdo con el testimonio de la primera, Parada Parejas se le aparecía a Tacacho en situaciones esporádicas e impredecibles. “Hacía cinco años que la venía molestando, tocando el timbre de su casa, molestando a los vecinos, molestándome a mí. Una vez me lo crucé. Le dije que pare, que se vaya sin hacer ningún tipo de daño. Me contestó que ya no había perimetral y que por eso él tenía todo el derecho de pasar cerca”, contó la mujer.

Por su parte, Marcelo dio detalles escalofriantes del acoso que sufría su amiga. “ Se tomó el trabajo de grafittear el nombre de Paola por el camino que ella hacía hasta el trabajo y el gimnasio. Marcaba su presencia, como diciendo: 'Estoy aquí y te estoy mirando” .

A última hora del domingo, además, comenzó a circular una carta que escribió la hermana de Paola donde, entre otras cosas, pide Justicia y adherencia a la marcha del lunes 2 de noviembre en la Plaza Independencia (Av. 24 de Septiembre 400).

“ La Justicia de Tucumán nunca hizo nada con todas las denuncias que ella realizó y las denuncias que realizamos con nuestra madre y mis primas. Nunca movieron un dedo para protegerla ya que la familia de este tipo tenía vínculos con la política de Tucumán, nunca lo encerraron ni siquiera un día, nunca respetó las perimetrales. No hicieron nada en cinco años", sostuvo Ana.

EL LISTADO DE DENUNCIAS QUE REALIZÓ PAOLA TACACHO

1. EXPTE: 70722/2015 CAUSA: ACOSO-VIOL.DE GENERO, EN PERJUICIO DE TACACO PAOLA ESTEFANIA OTRO. F.HECHO: 20/11/2015. CARACTER IMPUTADO PARADA PAREJA MAURICIO, OTRO 0.

2. EXPTE: 34121/2016 CAUSA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 01/06/2016 F.INICIO 22/06/2016 ULT.RAD. Juzgado de Instrucción III CARACTER IMPUTADO PARADA PAREJAS, MAURICIO GILBERTO.

3. EXPTE: 34121/2016 CAUSA: SU DENUNCIA——————ESTA CAUSA VIENE DE J, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA OTRO F.HECHO: 21/06/2016 CARACTER IMPUTADO PARADA PAREJAS MAURICIO, OTRO 0.

4. EXPTE: 49749/2016 CAUSA: SU DENUNCIA, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 09/09/2016 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJA, MAURICIO.

5. EXPTE: 39152/2017 CAUSA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 27/06/2017 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151.

6. EXPTE: 39136/2017 CAUSA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 27/06/2017 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151.

7. EXPTE: 17997/2018 CAUSA: AMENAZAS, DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 20/03/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151.

8. EXPTE: 18251/2018 CAUSA: SU DENUNCIA, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 21/03/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIO.

9. EXPTE: 29713/2018 CAUSA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 11/05/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIO.

10. EXPTE: 32711/2018 CAUSA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 19/05/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADAS PAREJAS, MAURICIO.

11. EXPTE: 42109/2018 CAUSA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 12/07/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADAS PAREJAS, MAURICIO.

12. EXPTE: 29704/2020 CAUSA: SU DENUNCIA – VD/VG, EN PERJUICIO DE F.HECHO: 11/05/2020 CARACTER NOMBRADO PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151.

13. EXPTE: 30095/2020 CAUSA: AMENAZAS, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 12/05/2020 CARACTER DENUNCIADO PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151.





