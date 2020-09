Villa Celina: delincuentes armados amenazaron a una mujer y a su beba y robaron dos autos al mismo tiempo

Cuatro delincuentes armados protagonizaron este fin de semana un insólito asalto a dos autos al mismo tiempo en la localidad de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, en una secuencia de apenas un minuto que quedó registrada por una cámara de seguridad.

El violento atraco se produjo este sábado por la noche, cerca de las 20 horas, cuando una pareja que iba con su hija bebé detuvo su auto Chevrolet Corsa en las calles Giribone y Chilavert, a solo tres cuadras de la Comisaría Distrital Noreste 6°, para comprar algo en un kiosco. En ese momento los interceptó un auto con cuatro ocupantes, del que descendieron tres delincuentes fuertemente armados y con los rostros tapados, que amenazaron a la mujer y a su beba y le exigieron sus pertenencias.

El momento en que los delincuentes frenan a otra camioneta para robarle también a su conductora

En ese momento, mientras la mujer se bajaba del auto junto a su hija para dejar que se llevaran su auto, una camioneta Ford EcoSport negra se acercó despacio por la misma calle y los asaltantes le apuntaron a su conductora, que estaba sola en el vehículo y le indicaban que se detuviera.

Según puede verse en el video viralizado en redes sociales, la mujer intentó acelerar para escaparse pero el conductor del auto en que llegaron los delincuentes cruzó el vehículo para que no pudiera huir.

“Le estaban robando al auto estacionado con balizas. Yo no me percaté, pero cuando me di cuenta ya era tarde y me estaban apuntando a mi. Después cuando quise escaparme me terminaron de cruzar el otro auto y se me colgaban de las manijas de las puertas”, relató la mujer esta mañana en diálogo con El Trece, e indicó que ya hizo la denuncia por el robo. Después de asaltar el segundo vehículo, los delincuentes regresaron a su auto y huyeron a toda velocidad.

“Todavía no puedo dormir de la angustia que tengo. Mientras me robaban era tal el ruido que yo creo que disparaban. No les importaba nada, en menos de dos minutos nos sacaron todo. Te das cuenta en el video la impunidad con la que robaban... y después me enteré que a la media hora volvieron al mismo lugar”, relató junto a otros vecinos que se quejaron por un aumento en los hechos de inseguridad en la zona. “Robos en Celina hubo siempre pero ahora hace 20 días notamos un aumento fuerte”, señaló uno de ellos. “Al principio de la cuarentena bloquearon los accesos pero ahora cuando sacaron los bloques de cemento se les facilitó mucho la entrada”.

La investigación del robo, confirmaron fuentes judiciales a Infobae, está a cargo de la UFI N°12 de La Matanza, con el fiscal Adrián Arribas. La madre de la bebé, hasta el momento, no realizó una denuncia del hecho, aunque sí lo hizo la propietaria de la Ecosport. Arribas ordenó que se identifique a los ocupantes del Corsa para que se les tome declaración.

Los delincuentes cruzaron su vehículo para que la segunda víctima no pudiera escapar

En los últimos días, otra de las ciudades del Gran Buenos Aires que sufrió una serie de robos violentos fue el municipio de Lanús, donde se registraron tres asaltos bajo la modalidad “piraña” en comercios gastronómicos de los centros comerciales de Lanús Este y Oeste. La particularidad que comparten estos episodios, que también fueron captados por las cámaras, es que los asaltantes ingresaron a los locales fuertemente armados con armas cortas y largas y amenazaron a clientes y trabajadores. Si bien no hubo personas baleadas, un joven de 22 años resultó herido luego de recibir un golpe en la cabeza con un arma.

Una fuente cercana a los expedientes indicó a Infobae que en el área de Seguridad de Lanús, a cargo de Diego Kravetz, investigan la hipótesis de que haya ex policías involucrados en los robos con la intención de vender servicios de seguridad privada.

“Lo llamativo de cada hecho delictivo es que las personas que lo perpetran se muestran como profesionales, por su forma de trasladarse y empuñar las armas, utilizando el mismo modus operandi y en un caso particular descubrimos a uno de los malvivientes vistiendo el mismo uniforme que utilizan las fuerzas de seguridad”, señalaron las autoridades municipales, que consideraron que se trata de “prácticas propias de la mafia” que tienen la finalidad de “dejar un mensaje y amedrentar a la sociedad”.

