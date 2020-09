Hallaron un cadáver en medio de la calle en Villa Pueyrredón: lo arrojaron desde un auto y se fugaron

Arrojan cadáver en plena calle Villa Pueyrredón

El barrio porteño de Villa Pueyrredón se vio conmocionado en las primeras horas de la mañana del miércoles por la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en medio de la calle.

De acuerdo a las primeras averiguaciones de la Policía de la Ciudad, el cadáver fue arrojado desde un vehículo en movimiento que se dio a la fuga de manera inmediata . La víctima, un hombre, y el conductor del auto que trasladaba el cuerpo todavía no fueron identificados.

A primeras horas de la mañana, el personal de la Comisaría Vecinal 12B de la Policía de la Ciudad fue alertado sobre la aparición del cadáver en la esquina de las calles Condarco y Ezeiza, a unos pocos metros del cruce de la General Paz, en las inmediaciones del predio de Tecnópolis.

Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, el cuerpo tendría una herida de bala junto a uno de sus pómulos .

Asimismo, este medio accedió a un video de una cámara de seguridad de la calle Condarco, donde se observa cómo un auto que circulaba por Ezeiza y dobla en la esquina detiene su circulación apenas toma Condarco.

Se trataría de un auto Renault Megane gris , cuya patente todavía no pudo ser identificada.

El lugar donde fue arrojado el cuerpo sin vida

Después de detener su marcha junto a un contenedor de basura, se ve cómo se abre la puerta del acompañante del auto y al cabo de unos segundos aparece el cuerpo de la víctima, ya acostado sobre el suelo.

El vehículo se marcha así del lugar sin que ninguno de los pasajeros baje. Por lo tanto, aún no se pudo determinar cuántas personas participaron en el hecho.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 54, a cargo de la dra Laura Belloqui, quien solicitó la presencia de la Unidad Criminalística y la División Homicidios.

El tremendo hecho en Condarco y Ezeiza no hizo más que recordar otro episodio similar que se produjo en el barrio de Colegiales hace poco más de un año, en junio de 2019.

María Lourdes A. tenía 32 años. Su cuerpo sin vida también apareció en plena calle

En ese entonces, había aparecido el cuerpo sin vida de una joven de 22 años envuelta en una frazada en la puerta de una casa de la calle Céspedes, entre Conesa y Zapiola.

Se trataba de María Lourdes, una chica de 32 años, que perdió la vida después de una descompensación producto del consumo de drogas.

A raíz del hecho, su ex pareja, Raúl Antonio Devias, alias “El Gitano”, de 50 años, fue detenido al cabo de las 24 horas. De hecho, el cuerpo de Lourdes había aparecido en la vereda, justo delante de la entrada de la casa del detenido.

Según las investigaciones posteriores a ese suceso, se pudo corroborar que la victima estaba sometida por su pareja desde hacía varias semanas.

“Este no me deja salir ni al almacén” , le dijo la víctima a diversos vecinos del barrio de Colegiales pocos días antes de perder la vida. A su vez, la madre de la joven, con quien habían compartido una casa en el barrio de Coghlan, no veía a su hija desde hacía 10 días.

