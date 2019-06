Un hombre robusto, con una gorra hacia atrás y que prefirió no dar su nombre, le dijo a Infobae: "Era de esperar que pasara algo así. Yo tengo un comercio por acá y a la madrugada mi jefe vio que se había juntado un montón de gente ahí. No sé si eran policías o qué. Pero no llamó la atención, por esa calle es normal ver a grupos de pibes que se juntan durante toda la madrugada. Hay una casa turbia ahí".