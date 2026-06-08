Bullrich se despega de los partidos y construye liderazgo propio: por qué su imagen supera a la de Milei

Patricia Bullrich volvió a ocupar el centro de la escena política con un video en el que interpreta “Se dice de mí”, la clásica canción popularizada por Tita Merello. Pero detrás del gesto estético hay una construcción política más profunda.Para

Shila Vilker, directora de la consultora Trespuntozero, la ministra de Seguridad busca proyectarse como una dirigente con liderazgo propio, capaz de trascender las fronteras partidarias y consolidar una identidad nacional en un escenario marcado por la fragmentación política.

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En una entrevista con el equipo de Infobae al Regreso, Vilker sostuvo que el mensaje del spot puede resumirse en una idea: “Soy líder, soy magnánima en el Congreso. Estoy por encima de un partido político. Soy una política de Estado”. Según la analista, la estrategia se apoya además en un dato que aparece en las últimas mediciones de la consultora: Bullrich mantiene una imagen positiva superior a la del presidente Javier Milei.

La utilización de “Se dice de mí” no fue casual. Para Vilker, la canción remite a una tradición de mujeres con carácter fuerte y capacidad de liderazgo, una imagen con la que Bullrich busca identificarse. “La canción tiene que ver con mujeres fuertes, mujeres de carácter”, explicó.

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El video de Bullrich con “Se dice de mí” apunta a reforzar una identidad de liderazgo y a presentarla como una política de Estado

Sin embargo, la socióloga señaló que el fenómeno excede a la ministra. “La política argentina hoy tiene muchas mujeres fuertes. Por supuesto, Bullrich, también Cristina, también Bregman. No podemos dejar de lado a Karina. Villarruel también”, afirmó.

Según su análisis, todas ellas comparten una característica común: la capacidad de transmitir convicción en tiempos de incertidumbre. “Hay algo acá de mujeres aguerridas que ordenan, que están al frente, que no les tiembla la voz, que parecerían transmitir una convicción fuerte respecto del hacia dónde”, sostuvo.

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Ese perfil le permite a Bullrich consolidar una base de apoyo propia. “A ella la tengo medida a nivel nacional. Es una de las principales figuras nacionales. Ahí está con 43 puntos. Oscila. Está entre los primeros cinco puestos en la última medición”, detalló Vilker.

Una dirigente que concentra al electorado libertario y al votante del PRO

Las encuestas de Trespuntozero muestran una particularidad: Bullrich logra articular sectores que hoy resultan clave para cualquier proyecto electoral competitivo.

Patricia Bullrich concentra al electorado libertario de La Libertad Avanza y al votante del PRO, dos espacios clave para un proyecto electoral (EFE)

“Hace un tiempo que está arriba del presidente, alrededor de tres o cuatro puntos. Supongo que eso lo debe inquietar. No es la primera vez que está con una imagen un poco mejor”, afirmó Vilker.

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Para la directora de la consultora, parte de ese desempeño se explica por la capacidad de la ministra para sintetizar dos universos políticos que hasta hace poco competían entre sí. “Bullrich logra concentrar todo el electorado violeta y ecualizar mejor con el electorado amarillo”, señaló.

Esa combinación le permite proyectarse más allá de su rol actual dentro del Gobierno y construir una identidad política propia, con capacidad de diálogo tanto con los votantes de La Libertad Avanza como con los sectores que históricamente respaldaron al PRO.

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En ese marco, el video puede leerse como una reafirmación de liderazgo, aunque su significado no es unívoco. “Hay quien ve ahí desafío, pero también hay quien ve un lugar de garante del republicanismo, de un gobierno que está en el límite”, observó Vilker.

Patricia Bullrich busca construir un liderazgo propio y proyectarse por encima de los partidos, según el análisis de Trespuntozero (Fotos: Gabriel Cano/Comunicación Senado)

El desafío del Gobierno: recuperar expectativas

La principal dificultad que enfrenta la administración de Milei no pasa únicamente por los indicadores económicos sino por la pérdida de expectativas que había generado durante la campaña y los primeros meses de gestión.

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“La pérdida de expectativa, la pérdida de futuro, que fue un gran activo de este presidente, que fue la posibilidad de abrir ilusión, expectativa, sentido del futuro, sentido del porvenir, sentido de un rumbo. Y creo que todo eso entró en crisis”, explicó Vilker.

Los estudios de opinión muestran una creciente percepción pesimista sobre el futuro. “Casi el 60% de la gente dice: ‘Creo que lo peor está por venir’“, indicó la analista.

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El Gobierno enfrenta dificultades para reconstruir esa expectativa positiva que durante meses funcionó como uno de sus principales activos políticos. “Hay algo que se rompió en términos de ética sacrificial. Eso entró en crisis hace un tiempo y el Gobierno no tiene facilidad para recuperarlo. O sea, la expectativa se perdió”, sostuvo.

Shila Vilker afirmó que el Gobierno de Javier Milei enfrenta una pérdida de expectativas y una crisis en la idea de futuro que impulsó su campaña (Infobae en Vivo)

Pese a ello, Vilker advirtió que el oficialismo conserva una característica que le permitió atravesar distintos momentos de desgaste sin perder por completo su base de apoyo. “Es un gobierno elástico”, definió.

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Según explicó, Milei nunca logró captar de manera significativa al electorado opositor, pero sí consiguió mantener un núcleo de respaldo relativamente estable incluso en contextos adversos. “El voto opositor no lo tuvo nunca, en ningún momento”, cerró Vilker.

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