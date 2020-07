Femicidio en Santa Fe: la madre de Julieta aseguró que el detenido por el crimen “se ofreció a ayudar a buscarla”

El cuerpo de Julieta Del Pino fue encontrado este sábado por la noche enterrado en una casa

La desaparición de Julieta Del Pino y el hallazgo horas más tarde de su cuerpo enterrado en el patio de una casa de un hombre de 28 años, conmocionó a toda la localidad santafesina de Berabevú, ubicada a 150 kilómetros al sur de la ciudad de Rosario.

Fabiana Morón, la madre de la joven de 19 años asesinada , aseguró esta mañana que Cristian Romero, el único detenido hasta el momento por el crimen de Julieta, era conocido por la familia de la víctima porque trabajaba con su hijo como albañil, pero que nunca fueron pareja con su hija , como trascendió en un principio.

“Esta persona venía a casa porque es compañero de trabajo de mi otro hijo mayor porque trabajan juntos de albañil. Él le mandaba mensajes pero Julieta nunca nada, nunca fueron novios”, contó en diálogo con Radio 2-Rosario. La mujer dijo además que Romero “es un enfermo” ya que después de que Julieta desapareciera, fue a trabajar el sábado, “estuvo toda la mañana trabajando con mi hijo como si nada hubiera hecho y cerca del mediodía le dijo que iba ayudar a buscarla”.

El allanamiento en una casa de la localidad de Berabevú donde vive el único sospechoso del crimen

Julieta Abigail Del Pino salió el viernes por la noche del kiosco donde trabajaba y se comunicó con su madre para avisarle que iba en camino a su casa y pedirle que le calentara la cena. Sin embargo, nunca llegó. A partir de una denuncia interpuesta por su familia, la fiscal de Melincué, Susana Pepino, dispuso que efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Agrupación de Unidades de Orden Público de Berabevú, personal de la Sección Canes y bomberos iniciaran una serie de rastrillajes.

En base a testimonios y el elevamiento de cámaras de seguridad de Berabevú, los investigadores comenzaron a sospechar de Romero, quien inicialmente fue demorado durante un operativo en el que debió ser rescatado de un grupo de vecinos que intentó lincharlo. La fiscal Pepino dispuso finalmente un allanamiento en su casa, ubicada en la calle Güemes 354 de esa localidad, donde hallaron el cadáver de Julieta enterrado en el patio en un pozo tapado con cal. De acuerdo a los primeros datos de la investigación, en ese mismo domicilio el hombre vivía con su pareja embarazada.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, Romero será sometido esta tarde a las 17 a la audiencia imputativa en los tribunales de la ciudad de Melincué ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Silvina Marinucci. Los fiscales Susana Pepino y Matías Merlo imputarán al hombre detenido y luego brindarán una conferencia de prensa. Además, desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron a este medio que los funcionarios pedirán la prisión preventiva.

El cuerpo de Julieta Del Pino fue encontrado en el jardín de la casa de un hombre de 28 años

Esta madrugada, además, la fiscal Pepino ordenó el traslado del cuerpo de la joven a la morgue de la ciudad santafesina de Venado Tuerto, donde se realizará la autopsia con el fin de establecer las causas de la muerte y determinar si Julieta fue víctima de un ataque sexual. También se ordenaron una serie de allanamientos en la localidad de Godeken, a unos 10 kilómetros de Berabevú, en busca de otra persona que habría participado del hecho.

Luego de conocerse el femicidio, vecinos, familiares y organizaciones de mujeres realizaron manifestaciones tanto en Berabevú cómo en Rosario para pedir Justicia. “Necesito que no me abandonen, necesito que me ayuden a seguir pidiendo justicia porque mi Julieta puede ser cualquier Julieta de ustedes”, expresó esta tarde la madre de la joven. “Que se haga justicia me dejará algo de paz, y si hay más cómplices, que aparezcan”, agregó Fabiana Morón, que también señaló que “Pupi”, como era apodada su hija, “era un amor, un sol como toda hija, mi compañera”.

“Todas tenemos hijas y todas son libres o eran libres en nuestro pueblo. Todos confiábamos en todos y éramos amigos... y ahora sabés que no es así, que cualquiera nos puede arrebatar a nuestra hija en tres cuadras”, sostuvo la mujer.

