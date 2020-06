Así, durante 15 años, Katherine llamó “papá” a su propio abuelo, que ya había muerto para ese entonces, durante 15 años compartió la cama de su abuela. Ahí, a la noche, Katherine hablaba. Le contaba a Marta de sus planes de casarse y de tener un bebé, de los juguetes que encontraba en la calle y conservaba para su hipotético hijo. “Yo no lo voy a abandonar”, le decía Katherine a su abuela. Quizás, la frase resonaba con su propia historia. Marta le consiguió a Katherine un psicólogo que ayude a estimularla con su condición. “Hizo terapia hasta los doce años. Después no quiso ir más. Era como una chiquilina. Pero cantaba, memorizaba bien. No podía mandarla al almacén, volvía con cualquier cosa”, decía la abuela.