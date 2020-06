Nahuel, de 22 años, era junto a su familia propietario de un gimnasio y por la cuarentena se vio obligado a vender comida que él mismo preparaba en casa. Si novia, que presenció cómo lo mataron, le ayudaba. “Ayer a la mañana me levanté y me fui a trabajar a la carnicería porque no puedo trabajar en el gimnasio. Mi hermano se levantó para hacer empanadas para vender el fin de semana. Me fui a trabajar y volví a las 12 de la noche con una realidad completamente distinta. Me fui a laburar y volví sin mi hermano”, lamentó Braian.