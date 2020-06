“Él actuó al ver que le agredieron a su madre, en todo caso habría un exceso de legítima defensa, pero el medio empleado fue el mismo que utilizaron para agredir a su madre y lo que sucedió después es fruto del mismo contexto de agresión” , justificó Basualdo, quien agregó que presentará otros registros fílmicos que demostrarían que Luna no tuvo nada que ver con el robo. Con respecto a la brutal agresión, acotó: “Si bien no estuvo en riesgo la vida de la chica, no se trató de un hecho aislado, sino todo sucedió en el marco de una agresión que recibió, por eso consideramos que es una calificación muy dura”.