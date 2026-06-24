Casi 5,000 migrantes regresan desde Norteamérica hacia Suramérica a través de Panamá

La mayoría de los migrantes que integran el flujo norte-sur son ciudadanos venezolanos que regresan hacia Suramérica. EFE

El flujo migratorio inverso que atraviesa Panamá continúa creciendo, aunque mantiene una tendencia de desaceleración mensual.

Hasta el 21 de junio de 2026, las autoridades habían contabilizado 4,912 migrantes dentro del denominado flujo norte-sur, es decir, personas que regresan desde Norteamérica hacia Suramérica tras abandonar sus planes de establecerse en Estados Unidos o luego de verse afectadas por el endurecimiento de las políticas migratorias en la región.

La cifra representa un aumento de 588 personas en apenas 35 días respecto al reporte anterior divulgado por el Servicio Nacional de Migración el pasado 17 de mayo, cuando el acumulado era de 4,324 migrantes. En términos porcentuales, el flujo inverso creció 13.6% durante ese período.

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A pesar del incremento acumulado, los datos muestran que la intensidad del fenómeno continúa disminuyendo mes a mes. En enero se registraron 1,250 migrantes retornando hacia el sur; en febrero fueron 1,086; en marzo 916; en abril 674; en mayo 537; y en los primeros 21 días de junio se contabilizaban 449. De mantenerse esa tendencia, junio cerraría nuevamente por debajo de los niveles observados a inicios de año.

Panamá continúa siendo un punto clave dentro de las rutas migratorias del continente, tanto para quienes avanzan como para quienes regresan. Imagen ilustrativa Infobae

Las estadísticas de la Dirección de Operaciones y Control Migratorio confirman que la migración de retorno sigue siendo predominantemente venezolana. Del total de 4,912 personas registradas en el flujo norte-sur, 4,481 son ciudadanos de Venezuela, equivalentes a más del 91% del total.

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Les siguen ciudadanos de Colombia con 181 casos, Ecuador con 58, personas nacidas en Estados Unidos con 53 registros —principalmente hijos de migrantes— y 139 personas de otras nacionalidades.

Comparado con el reporte de mediados de mayo, los venezolanos aumentaron de 3,991 a 4,481 personas, es decir, 490 migrantes adicionales en poco más de un mes. Los colombianos pasaron de 149 a 181, mientras que los ecuatorianos aumentaron de 39 a 58 casos.

La logística para atender este fenómeno continúa concentrándose en la frontera oriental del país. Al 21 de junio permanecían 30 migrantes del flujo inverso en la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Darién y otros 17 en Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala. No se reportaban personas alojadas en el centro de Miramar.

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Las operaciones humanitarias y de transporte siguen siendo uno de los componentes más importantes de la estrategia gubernamental para gestionar el retorno hacia Suramérica.

El tránsito irregular por la selva del Darién permanece muy por debajo de los niveles registrados durante la crisis migratoria de 2023. EFE/ Moncho Torres

El informe revela que se han realizado 445 evacuaciones aéreas hacia Puerto Obaldía, además de 786 traslados marítimos en barcazas operadas con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval. También se contabilizan 11 vuelos del SENAN, siete operaciones en barcazas y un vuelo particular vinculado a estos movimientos.

La evolución semanal del flujo muestra variaciones importantes. Entre el 14 y el 20 de mayo se registraron 97 personas; del 21 al 27 de mayo fueron 38; entre el 28 de mayo y el 3 de junio aumentaron a 193; del 4 al 10 de junio descendieron a 70; y entre el 11 y el 17 de junio volvieron a subir hasta 186 migrantes.

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Mientras el flujo de retorno continúa acumulando miles de personas, el tránsito irregular tradicional por la selva del Darién permanece en niveles históricamente bajos. El informe reporta apenas 255 ingresos irregulares durante 2026, de los cuales 219 corresponden a adultos y 36 a menores de edad. Tan solo una llegada fue registrada durante la jornada inmediatamente anterior al reporte.

La distribución mensual de estos cruces también refleja una actividad reducida. En enero ingresaron 34 migrantes irregulares; en febrero 19; en marzo 39; en abril 43; en mayo 43; y en junio, hasta el día 21, se contabilizaban 77 personas.

Los venezolanos continúan liderando los ingresos por Darién con 131 casos, seguidos por ecuatorianos con 38 y colombianos con 42. Las autoridades agrupan otras 44 personas dentro de la categoría de otras nacionalidades.

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Puerto Obaldía se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito para quienes continúan su retorno hacia Colombia por vía marítima. EFE

El reporte también incluye datos sobre deportaciones y expulsiones. Hasta el 21 de junio, Panamá había ejecutado 3,461 medidas migratorias de este tipo, de las cuales 2,759 corresponden a deportaciones y 702 a expulsiones. Del total, 2,960 fueron realizadas mediante el acuerdo de cooperación con Estados Unidos.

Dentro de ese programa conjunto, 2,546 corresponden a hombres y 414 a mujeres. Los principales países de origen son Colombia con 1,773 personas, Ecuador con 460 e India con 236. También se registran 57 ciudadanos de Vietnam, 39 de Camerún y 395 personas de otras nacionalidades.

Las estadísticas también muestran la dimensión operativa del programa. Se han realizado 71 vuelos chárter y 224 vuelos comerciales asociados al memorando de entendimiento migratorio. Además, el cronograma oficial contempla nuevos vuelos hacia Venezuela y Finlandia entre finales de junio y mediados de julio.

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Aunque el flujo migratorio irregular hacia el norte sigue muy por debajo de los niveles históricos observados durante la crisis migratoria de 2022 y 2023, el crecimiento sostenido del flujo inverso confirma que Panamá continúa desempeñando un papel central en la nueva dinámica migratoria regional: ya no solo como corredor de tránsito hacia Norteamérica, sino también como ruta de retorno para miles de personas que emprenden el camino de regreso hacia Suramérica.