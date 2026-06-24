Los casos especiales que evaluará Scaloni en la formación alternativa de Argentina que prepara ante Jordania

Dibu Martínez y Messi, ¿titulares o suplentes? IMAGES via Reuters/Maria Lysaker

Con la tranquilidad de la clasificación a 16avos de final como líder del Grupo J del Mundial en las valijas, la selección argentina se dispone a disputar el último partido de la primera fase ante Jordania el próximo sábado, desde las 23, en el Dallas Stadium.

El entrenador Lionel Scaloni recién va a probar este jueves el equipo en la práctica a puertas cerradas en el predio del Sporting Kansas City. Lo lógico es cuidar piernas para la etapa del mata-mata, pero es tal el compromiso que irradia la Albiceleste que los habituales titulares quieren jugar todos

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Más allá de esa predisposición, la decisión la tomará el director técnico y habrá muchos cambios, aunque persiste una duda: si va a poner un elenco totalmente suplente o apelará a una formación alternativa.

En el caso de que no guarde a la mayoría de los habitualmente estelares, Emiliano Martínez y Lionel Messi podrían comenzar desde el inicio. Dibu viene de sumar su valla invicta número 43 con la camiseta de la selección argentina. La Pulga, que este miércoles cumple 39 años, anotó los cinco goles de La Scaloneta en la Copa del Mundo. Y, con 18 conquistas, se convirtió en el top scorer histórico del certamen ecuménico. Se sabe, el mejor entrenamiento para el capitán es jugar.

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Lo que sí está claro es que va a haber muchos cambios. Se espera que puedan actuar Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giuliano Simeone y Nicolás González. En la delantera no hay que descartar que puedan jugar juntos Julián y Lautaro si el cuerpo técnico decide cuidar a Messi. Otra alternativa es que el hombre del Atlético de Madrid y el Flaco López compartan el ataque.

Más allá del choque ante los jordanos, Argentina espera rival para los 16avos: se probará ante el segundo del Grupo H, que hoy tiene como líder a España y como escolta a Uruguay (debajo surgen Cabo Verde y Arabia Saudita). El compromiso se disputará el 3 de julio en Miami.

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El defensor del título inició su camino en la Copa del Mundo con dos triunfos: superó 3-0 a Argelia y luego 2-0 a Austria. También bicampeón de la Copa América y dueño de la última Finalissima (tras superar 3-0 a Italia), el plantel tuvo la tarde del martes libre y este miércoles volverá a los entrenamientos para pensar en Jordania.

Hay un nombre descartado: Cuti Romero, quien dejó el campo contra los europeos por una dolencia en la rodilla derecha y trabajará para llegar a punto para el primer duelo eliminatorio.

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