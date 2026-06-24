El sector autopartista profundizó su crisis: la producción acumula una caída de 9% y se perdieron más de 4.000 empleos

La actividad autopartista cayó casi un 9% en abril en Argentina

La actividad autopartista acumuló una baja del 8,9% en los primeros cuatro meses de 2026 respecto del mismo período del año anterior. Esta tendencia negativa se acentuó en abril, con una contracción del 14,7% frente a marzo, según los datos difundidos este miércoles por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

De acuerdo con el relevamiento de abril, todos los rubros vinculados al sector autopartista arrojaron resultados negativos al cierre del primer cuatrimestre. Las exportaciones de autopartes descendieron un 9,2% interanual, mientras que la producción de vehículos registró una baja del 18,6% frente a los primeros cuatro meses de 2025. La venta de combustible, uno de los principales indicadores del movimiento en el mercado de reposición, cayó también 0,3% en el mismo período.

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El documento de AFAC detalló que en el cuarto mes del año, la capacidad instalada utilizada en el sector autopartista fue del 56,1%, mientras que el promedio de la industria general se ubicó en 61,6%. Estos porcentajes reflejan el impacto de la menor demanda interna y externa, así como el ajuste en la producción de la cadena automotriz.

Además de la caída interanual, los principales indicadores de actividad también evidenciaron retrocesos en la comparación mensual. Entre marzo y abril de 2026, el Índice de Producción Industrial (IPI) de autopartes retrocedió 14,7%, las exportaciones bajaron 5,8% y la producción de vehículos disminuyó 10,1%. La venta de combustible, por su parte, se redujo 4,4% en ese mismo lapso.

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El retroceso de la producción de autos fue uno de los principales factores que impactaron en los autopartistas

Según el informe de AFAC, la producción de vehículos alcanzó 129.867 unidades en los primeros cuatro meses de 2026, muy por debajo de los registros del año previo. Este retroceso repercute directamente en la demanda de autopartes locales y en la generación de divisas por exportaciones.

En cuanto a la evolución del empleo, el relevamiento realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), citado por AFAC, indica que en abril el 48,9% de las empresas del sector redujo su dotación de personal respecto a marzo, mientras que el 40,4% la mantuvo y solo el 10,6% informó un aumento. Durante 2025, la industria autopartista perdió 4.100 puestos de trabajo, lo que representó una caída del 7,7% en relación con 2024.

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Ante la persistencia del contexto recesivo, las empresas autopartistas implementaron distintas medidas para adecuar su estructura productiva. El informe señala que el 9,4% de las compañías recurrió o prevé recurrir a la reducción de turnos laborales, el 9,1% al adelanto de vacaciones y el 8,8% a suspensiones de personal.

El documento destaca que la contracción de la actividad se dio en un contexto de menor demanda tanto en el mercado local como en el externo. El mercado de reposición, medido a través de la venta de combustibles, mostró también un retroceso, aunque de menor magnitud. En el acumulado a abril, las ventas alcanzaron los 6.215.307 metros cúbicos, una merma de 0,3% interanual.

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En el plano de las exportaciones, la caída del 9,2% en el primer cuatrimestre se traduce en menores ingresos de divisas y en una menor integración de piezas locales en la industria automotriz regional. El informe puntualiza que todos los datos de exportaciones corresponden a valores FOB (Free on board) y están expresados en dólares estadounidenses.

Asimismo, el resultado de la utilización de la capacidad instalada por debajo del 60% representa un nivel históricamente bajo, que además evidencia de manera inequívoca la magnitud de la desaceleración que atraviesa la cadena autopartista. El informe de AFAC no incluye proyecciones para los próximos meses, pero advierte que los datos de abril refuerzan el panorama adverso y la necesidad de monitorear la evolución del mercado interno y externo para el resto del año.

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