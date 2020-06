No lo detuvieron, el propio fiscal consideró que no había pruebas suficientes. Sin embargo, su teoría era que Facundo, que por entonces tenía 19 años, mató a su madre y abusó de ella. No sólo eso: se llegó a buscar el móvil en una supuesta pelea entre madre e hijo por la elección sexual del joven. Agunas pericias giraron en torno a su vida privada, pese a que no tenían nada que ver con lo que se investigaba.