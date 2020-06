El 3 de julio se cumplirán dos años de la condena a perpetua por el asesinato de Pastorizzo. Sobre ese tema, Nahir le dijo al portal de Paraná La dos: “Los medios muestran de mí lo que quieren, lo que realmente soy, ni les importa. Me considero todo lo contrario a lo que dijeron y siguen diciendo, pasaron dos años pero me siguen nombrando. Las personas que he conocido en este tiempo me dicen que no soy lo que esperaban, que nada que ver con la imagen creada por algunos medios. Sólo me juzgaron por la apariencia. Asesina es la que mata por placer, mi situación no fue así, ni el contexto ni el día del hecho. En algún momento me van a escuchar”.