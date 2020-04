Los abogados de Galarza argumentaron en su pedido “la inexistencia de riesgos procesales". “La sentencia a prisión perpetua no se encuentra firme, ya que fue solicitada una revisión ante la Corte Suprema de la Nación y no existen riesgos procesales porque el juicio oral ya se concretó, por lo tanto no existe riesgo de fuga", aseguraron,