El 18 de octubre, la víctima declaró en cámara Gesell en la sala espejada del Cuerpo Médico Forense de la calle Lavalle.“Yo fingí que todo eso me gustaba”, aseguró. Fue una estrategia para salvarse, para que el profesor no la penetre por la fuerza, para que no le hiciera “su fetiche de cosas raras” a su propia madre.