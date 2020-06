Hoy, con 37 años, “Julito” está detenido, privado de su libertad. Su vida misma representa una paradoja para el Estado y el sistema penal, la paradoja propia de los reincidentes psiquiátricos que cometen crímenes violentos y que no son responsables por sus actos, algo que el Estado mismo, en el siglo XXI, no puede resolver , no de forma unánime, no de forma general, con los derechos y las necesidades de un insano, y el deber del sistema de hacer justicia.