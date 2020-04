Había entrado en junio de ese año a un local de vinos en la calle Montevideo al 900, Barrio Norte. Pidió una botella de tinto de una marca que no existía, según los testimonios en su contra, pero no quiso llevarse una botella. “Esto es un robo”, dijo, con el ademán de tener una pistola que ni siquiera tenía. Le exigió la plata al cajero, forcejeó con la dueña del lugar y con otro empleado. Al final, Benvenuto corrió. No fue difícil encontrarlo, alto, flaco, de 1,85 de estatura. Un agente de la Federal lo redujo mientras huía a pocas cuadras del local.