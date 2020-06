Carlos Saúl Díaz, que tuvo una activa participación en el homicidio, fue condenado a 21 años de cárcel, pero como tenía 17 años al momento del secuestro de Axel Blumberg no le fijaron la prisión perpetua. En marzo pasado, la defensa activó un nuevo pedido de libertad condicional. No solo porque entiende que ya cumplió las dos terceras partes de su condena y porque no quiere contagiarse coronavirus en prisión, sino también porque el Estado argentino acaba de iniciar un camino de “solución amistosa” a una demanda que él motorizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la dureza de la sentencia en su contra, según revelaron a Infobae fuentes con acceso al caso.