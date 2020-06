Sabía bien adónde entraba. En casa, en el lote 28 del barrio privado Casco de Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, Martínez había vivido durante varios años junto a su ex. La había construido y diseñado, de hecho, junto su ex, el empresario Gustavo Holstein. Al final no mataría nadie, terminaría huyendo por el portón frontal del country, con la camioneta de Zurita, diciendo ser ella. La bajaron de la camioneta por la fuerza, terminó detenida, imputada por el fiscal Roberto Tavolaro: robo, tentativa de homicidio.