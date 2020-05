Esta semana, Ricardo Barreda, el femicida que en 1992 mató a su esposa, su suegra y sus dos hijas en su casa de La Plata, murió a los 83 años en el geriátrico Del Rosario de José C. Paz de un paro cardiorespiratorio. El personal del geriátrico asegura que estaba parcialmente lúcido en sus últimos tiempos, con su cuerpo desgastado, un paciente pacífico, sin conflictos. El cuerpo fue trasladado a una cochería local, luego enterrado en el cementerio municipal de la zona . Nadie fue a su sepelio más allá de los protocolos de restricción por la pandemia del coronavirus, nadie que lo llore, ni siquiera su amigo rockero. “Me enteré tarde, vi por el diario que había muerto, pero nadie me avisó, no tenía el dato de la cochería", dice: “Además me quedé dormido, lo enterraron a las 9 y me levanté a las 11”.