-Si, en Buenos Aires. Era una tarde de verano, hermosa, soleada. Salí del cine y me pasó algo extraño. No me acuerdo del nombre de la película, pero recuerdo, como si fuera ayer, que al salir del cine veía todo negro. Había un sol tremendo, un cielo despejado hermoso, pero yo lo veía todo negro. No puede ser, pensaba. Cuando una película es buena, te atrapa y vos terminás siendo parte de ella, o es al menos lo que siento yo. Y en el cine no te molesta el peinado de la señora de adelante, el otro que come pastillas, el otro que comenta. Vos estás metido ahí. Y si la historia te llega, salís a la calle y ves todo negro. El cine me marcó de pibe, cuando iba a ver películas de vaqueros. Eso me hizo feliz.